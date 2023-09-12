Ким Чен Ын прибыл в Россию: что известно о целях визита, и какой может быть реакция США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в РФ, об этом сообщает Kyodo. Ким Чен Ын приехал на своем поезде на станцию Хасан, что на границе с РФ, а оттуда должен поехать во Владивосток, где, вероятно, встретится с Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын прибыл в Россию: что известно

Северокорейские СМИ сообщают, что лидер Северной Кореи покинул столицу Пхеньян в воскресенье в сопровождении ведущих чиновников руководящей Трудовой партии Кореи, правительства и военных.

Также ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что должна состояться встреча Путина и Кима Чен Ина, на которой они обсудят двусторонние отношения между странами. Также добавил, что, кроме переговоров, должен быть официальный обед в честь лидера КНДР.

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Соединенные Штаты Америки внимательно следят за КНДР и Россией и обещают дополнительные санкции обеим странам, если Северная Корея решится передать оружие России.

По мнению спикера Госдепа США Мэтью Миллера, Путин вынужден умолять Северную Корею о помощи, что указывает на эффективность американских санкций.

— Путин ищет помощи в Северной Корее, и мы внимательно следим за этой встречей, и США готовят реакцию на результаты переговоров, — сказал Миллер.

Россия должна возместить все убытки, которые нанесла Украина. Ранее мы рассказывали, как россияне будут платить за убытки в Украине.

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