Світ

Кім Чен Ин прибув до Росії: що відомо про мету візиту та якою може бути реакція США

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Вересня 2023, 10:45
Кім Чен Ин прибув до Росії: що відомо та яка мета зустрічі з Путіним

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