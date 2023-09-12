Кім Чен Ин прибув до Росії: що відомо про мету візиту та якою може бути реакція США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув до РФ, про це повідомляє Kyodo. Кім Чен Ин приїхав на своєму потязі на станцію Хасан, що на кордоні з РФ, а звідти має поїхати у Владивосток, де, ймовірно, зустрінеться з Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин прибув до Росії: що відомо

Північнокорейські ЗМІ повідомляють, що лідер Північної Кореї покинув столицю Пхеньян в неділю в супроводі провідних чиновників керівної Трудової партії Кореї, уряду та військових.

Також раніше речник Кремля Дмитро Пєсков повідомляв, що має відбутися зустріч Путіна та Кіма Чен Ина, на якій вони обговорять двосторонні відносини між країнами. Також додав, що крім переговорів має бути офіційний обід на честь лідера КНДР.

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Сполучені Штати Америки пильно стежать за КНДР та Росією та обіцяють додаткові санкції для обох країн, якщо Північна Корея наважиться передати зброю Росії.

На думку речника Держдепу США Метью Міллера, Путін вимушений благати Північну Корею про допомогу, що вказує на ефективність американських санкцій.

— Путін шукає допомоги у Північної Кореї, і ми пильно стежимо за цією зустріччю, і США готують реакцію на результати перемовин, — сказав Міллер.

Росія має відшкодувати усі збитки, які завдала Україні. Раніше ми розповідали, як росіяни платитимуть за збитки в Україні.

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