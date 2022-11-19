Выступили, несмотря ни на что, и получили пятое место на Чемпионате мира: история танцовщиков из Ирпеня

Украинцев не сломать, потому что вопреки всем препятствиям они готовы восстанавливать дом, который любят, и делать дело, которое в сердце. Коллектив бального танца Адажио из Ирпеня смог выиграть Чемпионат мира по бальному танцу!

Из-за оккупации Киевской области участники коллектива потеряли дома, имущество и работу. Хоть и в неполном составе, танцовщики встали на ноги и даже представили Украину на Чемпионате мира в Германии. Ребята так любят свое дело, что месяцами подрабатывали, чтобы заработать на билеты на соревнования, о которых так мечтали, а еще — на новые костюмы, потому что все их имущество сгорело.

Больше всего через танец им хотелось рассказать о пережитой украинцами боли и мужестве, которое помогает выстоять.

Руководитель клуба спортивного бального танца Адажио Екатерина Салямон-Михеева говорит: больно от того, что родное место коллектива сейчас разрушено россиянами.

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— К сожалению, сейчас есть только черные стены. Но верим в лучшее и надеемся, что все будет отстроено.

Ученики тренировались, несмотря ни на что. Сначала возникли проблемы с документами ребят, которые не могут выезжать из Украины из-за призывного возраста. За считанные часы до выезда команда получила все разрешения.

Чтобы заработать на новые костюмы и билеты в Германию, ребята месяцами подрабатывали и одновременно тренировались, чтобы успеть подготовиться к соревнованиям.

В итоге на Чемпионате мира коллектив из Ирпеня занял пятое место. Но куда важнее танцовщикам было заявить, что украинцев не сломать.

— У нас была очень большая поддержка. Это было такое высвобождение, мы просто все на паркете плакали. Это уже нельзя было сдерживать, — признается участница клуба Екатерина Марченко.

Напитавшись поддержкой, команда продолжает тренировки и уже готовится к новым соревнованиям.

Украинцы могут заявить о себе на весь мир! Доказательством тому является юная звезда футбола: 12-летний Станислав подписал контракт с шотландским клубом. Читай историю в материале.

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