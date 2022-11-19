Світ

Виступили попри все та здобули п’яте місце на Чемпіонаті світу: історія танцівників з Ірпеня

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 19 Листопада 2022, 16:00

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Виступили попри все та здобули п’яте місце на Чемпіонаті світу: історія танцівників з Ірпеня
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