Виступили попри все та здобули п’яте місце на Чемпіонаті світу: історія танцівників з Ірпеня

Українці незламні, бо всупереч усім перепонам готові відбудовувати дім, який люблять, і робити справу, яка в серці. Колектив бального танцю Адажіо з Ірпеня зміг виграти Чемпіонат світу з бального танцю!

Через окупацію Київщини учасники колективу втратили домівки, майно та роботу. Хоч і в неповному складі, танцівники звелися на ноги та навіть представили Україну на Чемпіонаті світу в Німеччині. Хлопці та дівчата так люблять свою справу, що місяцями підпрацьовували, щоб заробити на квитки на омріяні змагання, а ще — на нові костюми, бо все їхнє майно згоріло.

Понад усе через танець їм хотілося розповісти про пережитий українцями біль та мужність, яка допомагає вистояти.

Керівниця клубу спортивного бального танцю Адажіо Катерина Салямон-Міхєєва каже: боляче від того, що рідне місце колективу нині зруйноване росіянами.

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— На жаль, зараз маємо тільки чорні стіни. Але віримо в найкраще та сподіваємося, що все відбудується.

Учні тренувалися попри все. Спочатку виникли проблеми з документами хлопців, які не можуть виїздити з України через призовний вік. Та за лічені години до виїзду команда отримала всі дозволи.

Аби заробити на нові костюми та квитки до Німеччини, хлопці та дівчата місяцями підпрацьовували та водночас тренувалися, щоби встигнути підготуватися до змагань.

У підсумку на Чемпіонаті світу колектив з Ірпеня посів п’яте місце. Та куди важливіше танцівникам було заявити, що українці — незламні.

— У нас була дуже велика підтримка. Це було таке вивільнення, ми просто всі на паркеті плакали. Це вже не можна було стримувати, — зізнається учасниця клубу Катерина Марченко.

Наснажена підтримкою команда продовжує тренування й уже готується до нових змагань.

Українці таки можуть заявити про себе на весь світ! Цьому доказ — юна зірка футболу: 12-річний Станіслав підписав контракт із шотландським клубом. Читай історію в матеріалі.

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