“Ненужный, брошенный и нищий”: как раненым солдатам в России оказывают медицинскую помощь

В российских госпиталях массово отказывают в терапии мобилизованным. Врачи делают все, чтобы не тратить деньги на лечение вернувшихся из Украины солдат. А самим военнослужащим власти не хотят платить деньги, обещанные за участие в войне.

Об этом рассказывают сами россияне в социальных сетях. Они создают группы, в которых жалуются на власть.

В России заявляют: те, кто проходит военную службу по контракту или мобилизованные, не являются застрахованными гражданами. Поэтому помощь по обязательному медицинскому страхованию им не предоставляется.

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Жены военных требуют качественной реабилитации в медучреждении, потому что дома обеспечить ее не могут. Кроме того, раненых и больных снова отправляют на фронт несмотря на значительные травмы.

Ненужный, брошенный, нищий, — так описал свою жизнь российский солдат после возвращения с фронта в эфире одного из телеканалов РФ.

Он подчеркнул, что не может ни трудоустроиться, ни получить медицинскую помощь.

Чтобы получить обещанные средства за службу, нужно доказать свое участие в войне против Украины, а также, что травма получена именно там. Поэтому россияне засыпают адвокатов в социальных сетях вопросами о том, как получить лечение или обещанные выплаты.

Если раненым не хватает медицинских документов, нужно обращаться в суд. Но убедить в чем-то российскую Фемиду невозможно. В РФ говорят, что человек с пластиной в позвоночнике, порванными связками или без руки — полностью здоров и может стрелять.

Такое отношение к своим же раненым солдатам доказывает, что российские власти относятся к военным как к расходному материалу.

Ранее мы рассказывали о ситуации в ВС России. Солдаты открывают огонь по своим же.

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