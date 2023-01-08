“Непотрібний, кинутий та бідний”: як пораненим солдатам у РФ надають медичну допомогу

У російських шпиталях масово відмовляють у терапії мобілізованим. Лікарі роблять все, щоб не витрачати гроші на лікування солдатів, які повернулися з України. А самим військовослужбовцям влада не хоче платити гроші, обіцяні за участь у війні.

Про це розповідають самі росіяни у соціальних мережах. Вони створюють групи, де жаліються на владу.

У Росії заявляють: ті, хто проходять військову службу за контрактом чи мобілізовані, не є застрахованими громадянами. Тому допомога за обов’язковим медичним страхуванням їм не надається.

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Жінки військових вимагають якісної реабілітації в медзакладі, адже вдома забезпечити її не можуть. Крім цього, поранених та хворих знову відправляють на фронт попри значні травми.

Не потрібний, кинутий, бідний, — так описав своє життя російський солдат після повернення з фронту в ефірі одного з телеканалів РФ.

Він наголосив, що не може ні працевлаштуватися, ні отримати медичну допомогу.

А щоб отримати обіцяні кошти за службу, треба довести свою участь у війні проти України, а також, що травма отримана саме там. Тому росіяни засипають адвокатів у соціальних мережах питаннями щодо того, як отримати лікування чи обіцяні виплати.

Якщо пораненим не вистачає потрібних медичних документів, треба звертатися до суду. Але переконати в чомусь російську Феміду неможливо. У РФ кажуть, що людина з пластиною в хребті, порваними зв’язками чи без руки — цілковито здорова та може стріляти.

Ці випадки вкотре доводять, що російська влада ставиться до військових як до розхідного матеріалу.

Раніше ми розповідали про ситуацію у ЗС Росії. Солдати відкривають вогонь по своїх.

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