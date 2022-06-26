“Через 10 или 15 лет ждите”: опровергаем основные фейки о кандидатстве Украины в ЕС

Несмотря на общенациональную волну радости относительно предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, в обществе бытует страх, что все это затянется на долгие десятилетия, или что членство в ЕС вообще не даст Украине никаких привилегий и защиты.

Действительно ли такие мысли имеют место в наших реалиях? Центр противодействия дезинформации опровергает фейки о кандидатстве Украины в ЕС.

Фейк: Кандидатство в ЕС для Украины чисто формальное решение. По сути, это ничего не дает.

На самом деле, статус кандидата для вступления в ЕС открывает для Украины доступ к новым грантам и инвестициям государств ЕС.

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Фейк: Зачем этот статус кандидата, включили бы сразу в ЕС. Сколько можно тянуть?

Чтобы стать полноценным членом ЕС, Украина должна выполнить несколько шагов:

продолжить реформу судебной системы;

усилить борьбу с коррупцией;

обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF;

внедрить антиолигархический закон;

привести законодательство о медиа к стандартам ЕС;

изменить законодательство о нацменьшинствах.

Фейк: Албания, Турция и многие другие страны уже по 10-30 лет кандидаты в ЕС. Украине тоже придется столько ждать!

Нет, это не так работает. В случае выполнения всех условий для кандидата, вступление Украины в ЕС запланировано на 2029 год.

Если тебе интересно узнать больше о реальных перспективах и преимуществах для Украины в ЕС, чтобы не верить фейкам — читай наш материал.

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