Мир

“Через 10 или 15 лет ждите”: опровергаем основные фейки о кандидатстве Украины в ЕС

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 26 июня 2022, 21:00
Фейки о кандидатстве в ЕС

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Фейки о кандидатстве в ЕС

“Через 10 или 15 лет ждите”: опровергаем основные фейки о кандидатстве Украины в ЕС
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