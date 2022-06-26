“Через 10 или 15 лет ждите”: опровергаем основные фейки о кандидатстве Украины в ЕС

Несмотря на общенациональную волну радости относительно предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, в обществе бытует страх, что все это затянется на долгие десятилетия, или что членство в ЕС вообще не даст Украине никаких привилегий и защиты.
Действительно ли такие мысли имеют место в наших реалиях? Центр противодействия дезинформации опровергает фейки о кандидатстве Украины в ЕС.
На самом деле, статус кандидата для вступления в ЕС открывает для Украины доступ к новым грантам и инвестициям государств ЕС.
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Чтобы стать полноценным членом ЕС, Украина должна выполнить несколько шагов:
Нет, это не так работает. В случае выполнения всех условий для кандидата, вступление Украины в ЕС запланировано на 2029 год.
Если тебе интересно узнать больше о реальных перспективах и преимуществах для Украины в ЕС, чтобы не верить фейкам — читай наш материал.
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