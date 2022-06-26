“Через 10 чи 15 років чекайте”: спростовуємо основні фейки про кандидатство України в ЄС

Попри загальнонаціональну хвилю радості щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, у суспільстві побутує страх, що все це затягнеться на довгі десятиліття, або ж що членство в ЄС взагалі не дасть Україні жодних привілеїв та захисту.

Та чи справді такі думки мають місце у наших реаліях? Центр протидії дезінформації спростовує фейки про кандидатство України в ЄС.

Фейк: Кандидатство в ЄС для України є чисто формальним рішенням. Це нічого нам не дає.

Насправді статус кандидата для вступу в ЄС відкриває для України доступ до нових грантів та інвестицій держав ЄС.

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Фейк: Навіщо той статус кандидата, включили б одразу в ЄС. Скільки ще можна тягнути?

Щоб стати повноцінним членом ЄС, Україна повинна виконати кілька кроків:

продовжити реформу судової системи;

посилити боротьбу з корупцією;

забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF;

впровадити антиолігархічний закон;

привести законодавство про медіа до стандартів ЄС;

змінити законодавство про нацменшини.

Фейк: Албанія, Туреччина та багато інших країн вже по 10-30 років кандидати в ЄС. Україні теж доведеться стільки чекати!

Ні, це не так працює. У разі виконання всіх умов для кандидата, вступ України в ЄС заплановано на 2029 рік.

Якщо тобі цікаво дізнатися більше про реальні перспективи та переваги для України у ЄС, аби не вірити фейкам — читай наш матеріал.

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