“Через 10 чи 15 років чекайте”: спростовуємо основні фейки про кандидатство України в ЄС

Попри загальнонаціональну хвилю радості щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, у суспільстві побутує страх, що все це затягнеться на довгі десятиліття, або ж що членство в ЄС взагалі не дасть Україні жодних привілеїв та захисту.
Та чи справді такі думки мають місце у наших реаліях? Центр протидії дезінформації спростовує фейки про кандидатство України в ЄС.
Насправді статус кандидата для вступу в ЄС відкриває для України доступ до нових грантів та інвестицій держав ЄС.
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Щоб стати повноцінним членом ЄС, Україна повинна виконати кілька кроків:
Ні, це не так працює. У разі виконання всіх умов для кандидата, вступ України в ЄС заплановано на 2029 рік.
Якщо тобі цікаво дізнатися більше про реальні перспективи та переваги для України у ЄС, аби не вірити фейкам — читай наш матеріал.
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