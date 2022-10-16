Боеприпасы для HIMARS и еще немного оружия на $725 млн — что входит в новый пакет помощи Украине от США

По данным издания Forbes, США входят в пятерку лидеров стран-друзей Украины в войне с Россией. И вот еще одно тому подтверждение.
14 октября, в День защитников и защитниц Украины, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи нашему государству в размере $725 миллионов.
Читай, что будет туда входить и как на такую новость отреагировала Украина.
23-й пакет помощи был принят после встречи министров обороны почти 50 стран в рамках Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе на этой неделе.
Он должен удовлетворить критические потребности нашего государства в сфере безопасности и обороны. Помощь включает:
Соединенные Штаты предоставили беспрецедентную помощь для безопасности Украины и будут продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину необходимой поддержкой, — говорится на сайте Пентагона.
Соединенные Штаты предоставили беспрецедентную помощь для безопасности Украины и будут продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину необходимой поддержкой, — говорится на сайте Пентагона.
В целом с 24 февраля США уже выделили около $17,6 миллиарда на помощь безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский тепло отреагировал на объявление новой помощи и поблагодарил Джо Байдена за его усилия.
Искренне благодарен Джо Байдену и американскому народу за очередной пакет помощи для Украины в размере $725 млн. Мы получим, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии.
Искренне благодарен Джо Байдену и американскому народу за очередной пакет помощи для Украины в размере $725 млн. Мы получим, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии.
Отличный подарок ко Дню защитников и защитниц Украины! Российский агрессор будет повержен, Украина будет свободной! — написал он в Twitter.
Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что с поддержкой США Украина становится сильнее.
— Еще одним результатом встречи Рамштайн-6 является пакет помощи США в сфере безопасности на сумму $725 миллионов.
Это оружие и боеприпасы поддержат наших воинов на земле и в небе. Мы становимся сильнее. Украина победит, — прокомментировал он в Twitter.
Это оружие и боеприпасы поддержат наших воинов на земле и в небе. Мы становимся сильнее. Украина победит, — прокомментировал он в Twitter.
Также Алексей Резников рассказал о результатах Рамштайн-6, предоставлении Украине ПВО и перспективах вступления в НАТО. Читай об этом подробнее.
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