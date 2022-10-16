Мир

Боеприпасы для HIMARS и еще немного оружия на $725 млн — что входит в новый пакет помощи Украине от США

Елена Яковлева, редактор сайта 16 октября 2022, 10:25
Новий пакет допомоги від США на $725 млн - що туди входить

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