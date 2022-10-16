Боєприпаси для HIMARS і ще трохи зброї на $725 млн — що входить у новий пакет допомоги Україні від США

За даними видання Forbes, США входять у п’ятірку лідерів країн-друзів України у війні з Росією. І ось ще одне тому підтвердження.
14 жовтня, у День захисників та захисниць України, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги нашій державі розміром $725 мільйонів.
Читай, що туди входитиме та як на таку новину відреагувала Україна.
23-й пакет допомоги був ухвалений після зустрічі міністрів оборони майже 50 країн у рамках Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі цього тижня.
Він має задовольнити критичні потреби нашої держави у сфері безпеки та оборони та включає:
Сполучені Штати надали безпрецедентну безпекову допомогу Україні та продовжуватимуть працювати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні необхідною підтримкою, — йдеться на сайті Пентагону.
Сполучені Штати надали безпрецедентну безпекову допомогу Україні та продовжуватимуть працювати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні необхідною підтримкою, — йдеться на сайті Пентагону.
Загалом з 24 лютого США вже виділили приблизно $17,6 мільярда на безпекову допомогу Україні.
Президент України Володимир Зеленський тепло відреагував на оголошення нової допомоги та подякував Джо Байдену за його зусилля.
Щиро вдячний Джо Байдену та американському народу за черговий пакет безпекової допомоги для України у розмірі $725 млн. Ми отримаємо, зокрема, вкрай необхідні боєприпаси для HIMARS та артилерії.
Щиро вдячний Джо Байдену та американському народу за черговий пакет безпекової допомоги для України у розмірі $725 млн. Ми отримаємо, зокрема, вкрай необхідні боєприпаси для HIMARS та артилерії.
Чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць України! Російський агресор буде переможений, Україна буде вільною! — написав він у Twitter.
Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що з підтримкою США Україна стає сильнішою.
— Ще одним результатом зустрічі Рамштайн-6 є пакет допомоги США у сфері безпеки на суму $725 мільйонів.
Ця зброя та боєприпаси підтримають наших воїнів на землі та в небі. Ми стаємо сильнішими. Україна переможе, — прокоментував він у Twitter.
Ця зброя та боєприпаси підтримають наших воїнів на землі та в небі. Ми стаємо сильнішими. Україна переможе, — прокоментував він у Twitter.
Також Олексій Резніков розповів про результати Рамштайн-6, надання Україні ППО та перспективи вступу до НАТО. Читай про це детальніше.
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