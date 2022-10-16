Боєприпаси для HIMARS і ще трохи зброї на $725 млн — що входить у новий пакет допомоги Україні від США

За даними видання Forbes, США входять у п’ятірку лідерів країн-друзів України у війні з Росією. І ось ще одне тому підтвердження.

14 жовтня, у День захисників та захисниць України, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги нашій державі розміром $725 мільйонів.

Читай, що туди входитиме та як на таку новину відреагувала Україна.

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Військова допомога Україні

23-й пакет допомоги був ухвалений після зустрічі міністрів оборони майже 50 країн у рамках Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі цього тижня.

Він має задовольнити критичні потреби нашої держави у сфері безпеки та оборони та включає:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

23 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5000 снарядів калібру 155 мм для дистанційних протиброньових мін (RAAM);

5000 одиниць протитанкової зброї;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARMs);

понад 200 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

стрілецьку зброю та понад 2 000 000 набоїв до стрілецької зброї;

медичне приладдя.

Сполучені Штати надали безпрецедентну безпекову допомогу Україні та продовжуватимуть працювати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні необхідною підтримкою, — йдеться на сайті Пентагону.

Загалом з 24 лютого США вже виділили приблизно $17,6 мільярда на безпекову допомогу Україні.

Читати на тему Коли небо над Україною буде безпечним — відповідь міністра оборони США Ллойда Остіна Коли Україна отримає нові системи ППО та що було пріоритетом засідання Ramstein 6.

Відповідь України

Президент України Володимир Зеленський тепло відреагував на оголошення нової допомоги та подякував Джо Байдену за його зусилля.

Щиро вдячний Джо Байдену та американському народу за черговий пакет безпекової допомоги для України у розмірі $725 млн. Ми отримаємо, зокрема, вкрай необхідні боєприпаси для HIMARS та артилерії.

Чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць України! Російський агресор буде переможений, Україна буде вільною! — написав він у Twitter.

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що з підтримкою США Україна стає сильнішою.

— Ще одним результатом зустрічі Рамштайн-6 є пакет допомоги США у сфері безпеки на суму $725 мільйонів.

Ця зброя та боєприпаси підтримають наших воїнів на землі та в небі. Ми стаємо сильнішими. Україна переможе, — прокоментував він у Twitter.

Також Олексій Резніков розповів про результати Рамштайн-6, надання Україні ППО та перспективи вступу до НАТО. Читай про це детальніше.

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