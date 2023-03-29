ВСУ в Швеции! С учений готовы идти бить врага на новой технике

В Швеции завершились военные учения Зимнее солнце.

К тренировкам привлекли танки Leopard 2. Скоро именно эти боевые машины получит Украина в рамках пакета военной помощи от Швеции.

— Танк Leopard, без сомнений, усилит возможности украинцев как можно скорее начать контрнаступление. Это существенное усиление украинских Вооруженных сил, — рассказывает командир бронетанкового батальона Матиас Вайнионпее.

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Наши коллеги со шведского телевидения SVT Norrbotten побывали на учениях, пообщались со шведскими военными и передали нам материал. Смотри, как проходят учения, в видео.

Если хочешь больше узнать о ситуации на фронте, карта боевых действий в Украине подскажет, какие направления сейчас самые горячие.

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