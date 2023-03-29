Мир

ВСУ в Швеции! С учений готовы идти бить врага на новой технике

Вероника Бойко, журналист программы Факты ICTV 29 марта 2023, 22:00

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