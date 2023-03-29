Світ

ЗСУ у Швеції! З навчань готові йти бити ворога на новій техніці

Вероніка Бойко, журналістка програми Факти ICTV 29 Березня 2023, 22:00

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