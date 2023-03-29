ЗСУ у Швеції! З навчань готові йти бити ворога на новій техніці

У Швеції завершилися військові навчання Зимове сонце.
До тренувань були залучені танки Leopard 2. Незабаром саме ці бойові машини отримає Україна в межах пакету військової допомоги від Швеції.
— Танк Leopard, без сумнівів, посилить спроможності українців якнайшвидше розпочати контрнаступ. Це суттєве підсилення українських Збройних сил, — розповідає командир бронетанкового батальйону Матіас Вайніонпее.
Наші колеги зі шведського телебачення SVT Norrbotten побували на навчаннях, поспілкувалися зі шведськими військовими та передали нам матеріал. Дивись, як відбуваються навчання, у відео.
Якщо хочеш дізнатись більше про ситуацію на фронті, карта бойових дій в Україні підкаже, які напрямки зараз найгарячіші.
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