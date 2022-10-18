Карма настигает всех! Падение бомбардировщика Су-34 в Ейске на жилой дом

Карма настигает всех и каждого. Пока россияне смеются над ежедневными обстрелами Украины, разрушениями, ранеными и погибшими, им тоже “прилетело”. В Ейске накануне вечером военный бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом.

Российский Ейск находится через Таганрогский залив от украинского оккупированного Мариуполя. Момент падения Су-34 зафиксировали камеры слежения.

Многоэтажка загорелась в считанные секунды, в огне оказались квартиры от первого до девятого этажа.

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После падения самолета прозвучала серия взрывов, то есть он был с полным боекомплектом. Власти России пытаются замылить глаза своим гражданам и уверяют, что полет был тренировочным. Они убеждают, что пожар загорелся из-за авиационного масла. Общая площадь возгорания составляет 2000 кв. м.

В многоэтажке проживало около 600 человек, большинство из них оказались в ловушке в собственных квартирах. Очевидцы рассказывают: некоторые выпрыгивали из окон. По официальным данным, число погибших — 13, в том числе трое детей. Раненых — около 20.

Су-34 потерпел крушение, когда набирал высоту. Причина — загорание одного из двигателей. Самолет приписан к 277-му бомбардировочному авиаполку. Пилоты катапультировались, даже не пытаясь увести самолет от жилых домов. Еще в мае украинская разведка установила, что полк причастен к бомбардировке украинских городов.

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Ранее Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, осуждающую действия России.

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