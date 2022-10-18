Карма наздоганяє всіх! Падіння бомбардувальника Су-34 у Єйську на житловий будинок

Карма наздоганяє всіх і кожного. Поки росіяни сміються над щоденними обстрілами України, руйнуваннями, пораненими й загиблими, їм теж “прилетіло”. В Єйську напередодні ввечері військовий бомбардувальник Су-34 впав на житловий будинок.

Російський Єйськ розташований через Таганрозьку затоку від українського окупованого Маріуполя. Момент падіння Су-34 зафіксували камери спостереження.

Багатоповерхівка зайнялася за лічені секунди, у вогні опинилися квартири від першого до дев’ятого поверху.

Зараз також дивляться

Після падіння літака пролунала серія вибухів, тобто він був з повним боєкомплектом. Влада Росії намагається замилити очі своїм громадянам і запевняє, що політ був тренувальним. Вона переконує, що пожежа зайнялася через авіаційне мастило. Загальна площа загоряння становить 2000 кв. м.

У багатоповерхівці мешкало щонайменше 600 осіб, більшість із них опинилися у пастці у власних квартирах. Очевидці розповідають: дехто вистрибував з вікон. За офіційними даними, кількість загиблих — 13, серед них троє дітей. Поранених — близько 20.

Су-34 зазнав аварії, коли набирав висоту. Причина — займання одного з двигунів. Літак приписаний до 277-го бомбардувального авіаполку. Пілоти катапультувалися, навіть не намагаючись відвести літак від житлових будинків. Ще в травні українська розвідка встановила, що полк причетний до бомбардування українських міст.

Увесь цивілізований світ підтримує Україну. Раніше Генасамблея ООН проголосувала за резолюцію, що засуджує дії Росії.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!