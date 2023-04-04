Пикапы для мира: британские фермеры организовали акцию в поддержку ВСУ

Аграрии Соединенного Королевства Великобритании привезли свои собственные автомобили в Украину и передали их на нужды 24 бригады имени Короля Даниила.

Акцию Пикапы для мира основал британский фермер Марк Лерд, который помогает Украине еще с 2014 года. Позже его поддержали другие коллеги. Усилить помощь решил именно после полномасштабного вторжения России.

Мы будем продолжать помогать столько, сколько необходимо и сколько сможем.

Собрали британские фермеры для помощи Украине уже 25 пикапов. Это было две недели тому назад. Еще 22 пикапа — на этот раз.

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Пикапы передают 24 бригаде имени Короля Даниила. Военные говорят, что автомобили поедут выполнять боевые задания во вновь созданные подразделения.

И.о. командира 24-й отдельной механизированной бригады Андрей Базюк говорит, что на части пикапов будут установлены пулеметы. Они пойдут в роту огневой поддержки, созданную в их воинской части. Другая часть техники отправится в подразделение ударных БПЛА.

Машины загружены генераторами и разной гуманитарной помощью. Это уже вторая передача автомобилей от британских фермеров. Следующую партию ждут после Пасхи.

В рамках акции планируют передать сотню пикапов. Все они отправятся на Восток.

У работников одной из автомастерских Черкасс, которые уже год бесплатно чинят и сами покупают внедорожники и бусы на фронт, есть четырехлапый помощник. Читай, как пес Даф помогает ремонтировать машины для ВСУ.

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