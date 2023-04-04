Пікапи для миру: британські фермери започаткували акцію на підтримку ЗСУ

Аграрії Об’єднаного Королівства Великої Британії привезли власні автівки до України й передали їх на потреби 24 бригади імені Короля Данила.

Акцію Пікапи для миру започаткував британський фермер Марк Лерд, який допомагає Україні ще з 2014 року. Пізніше його підтримали й інші колеги. Посилити допомогу вирішив саме після повномасштабного вторгнення Росії.

Ми продовжуватимемо допомагати стільки, скільки це буде необхідно та скільки зможемо.

Зібрали британські фермери для допомоги Україні вже 25 пікапів. Це було два тижні тому. Ще 22 пікапи — цього разу.

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Пікапи передають 24 бригаді імені Короля Данила. Військові кажуть, що автівки поїдуть виконувати бойові завдання у новостворені підрозділи.

В.о. командира 24 окремої механізованої бригади Андрій Базюк говорить, що на частині пікапів будуть встановлені кулемети. Вони підуть в роту вогневої підтримки, яка створена в їхній військовій частині. Інша частина техніки вирушить у підрозділ ударних БПЛА.

Машини завантажені генераторами та різною гуманітарною допомогою. Це вже друга передача автівок від британських фермерів. Наступну партію очікують після Великодня.

Загалом в рамках акції планують передати сотню пікапів. Усі вони поїдуть на східний напрямок.

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