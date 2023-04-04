Світ

Пікапи для миру: британські фермери започаткували акцію на підтримку ЗСУ

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 04 Квітня 2023, 10:30

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