Как Россия играет на имперских струнах стран? Вятрович о попытках “сохранить лицо Путину”

Начиная большую войну против Украины, Путин рассчитывал на то, что Европа ограничится глубокой обеспокоенностью и не выступит против него единым фронтом.

По большей части, он ошибался, ведь уже введены шесть санкционных пакетов против России, поступает вооруженная помощь от союзников.

Впрочем, есть страны, которых ни фотографии из Бучи, ни истории людей, вырвавшихся из Мариуполя, не убеждают в том, что тирану нужно давать жесткий ответ.

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