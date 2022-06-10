Як Росія грає на імперських струнах країн? В’ятрович про спроби “зберегти лице Путіну”

Ідучи великою війною на Україну, Путін розраховував на те, що Європа обмежиться глибоким занепокоєнням і не виступить проти нього єдиним фронтом.

Здебільшого він помилявся, адже ми вже маємо шість санкційних пакетів проти Росії та збройну допомогу.

Утім є країни, яких ані фотографії з Бучі, ані свідчення людей, які вирвалися з Маріуполя, не переконують у тому, що тиранові треба давати жорстку відповідь.

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