Россия пошла по тропе войны. Реакция мирового сообщества

Мировые лидеры отреагировали на открытое наступление России на территорию Украины. Они заверили, что Москву будут ждать беспрецедентные санкции.

Великобритания созывает экстренный саммит НАТО в связи с полномасштабным вторжением России на территорию Украины. Кроме того, Лондон анонсировал “беспрецедентный пакет санкций” против Кремля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Британии Джеймс Клэверли.

созывает экстренный саммит НАТО в связи с полномасштабным вторжением России на территорию Украины. Кроме того, Лондон анонсировал “беспрецедентный пакет санкций” против Кремля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Британии Джеймс Клэверли. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что только Россия будет нести ответственность за смерти и разрушения, которые принесет это нападение.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят едино и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности, — заверил Байден.

По данным CNN, Белый дом планирует ввести санкции против крупных российских банков, а также физических лиц. Возможно и расширение военной помощи Украине.

Еврокомиссия тоже планирует ввести санкции против стратегических секторов экономики России, которые заблокируют ей доступ к ключевым технологиям и рынкам. Кроме того, российские активы в ЕС будут заморожены. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

тоже планирует ввести санкции против стратегических секторов экономики России, которые заблокируют ей доступ к ключевым технологиям и рынкам. Кроме того, российские активы в ЕС будут заморожены. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал срочное заседание Совета по обороне и национальной безопасности из-за ситуации в Украине. Он также заявил, что Франция увеличит поддержку Украины по всем направлениям.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг решительно осудил безрассудное наступление России на Украину и сообщил: страны — члены Альянса проведут встречу, на которой будет решено, каким должен быть ответ на действия России. На прямой вопрос, предоставит ли Альянс военную помощь Украине, Столтенберг не ответил.

Йенс Столтенберг решительно осудил безрассудное наступление России на Украину и сообщил: страны — члены Альянса проведут встречу, на которой будет решено, каким должен быть ответ на действия России. На прямой вопрос, предоставит ли Альянс военную помощь Украине, Столтенберг не ответил. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что мир должен немедленно ответить на преступную агрессию РФ.

Европа и свободный мир должны остановить Путина. Сегодня Европейский Совет должен принять жесткие санкции, — отметил он.

Лидеры стран Евросоюза в совместном заявлении осудили полномасштабное вторжение России в Украину. Они также упомянули роль Беларуси в этом акте открытой агрессии. Западные политики заявили, что ЕС и страны-члены готовы предоставить Украине политическую, финансовую и гуманитарную помощь.

в совместном заявлении осудили полномасштабное вторжение России в Украину. Они также упомянули роль Беларуси в этом акте открытой агрессии. Западные политики заявили, что ЕС и страны-члены готовы предоставить Украине политическую, финансовую и гуманитарную помощь. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию немедленно остановиться и назвал события 24 февраля “черным днем ​​для Европы”. А глава немецкого МИД объявила о “пакете самых масштабных санкций против России”.

Олаф Шольц призвал Россию немедленно остановиться и назвал события 24 февраля “черным днем ​​для Европы”. А глава немецкого МИД объявила о “пакете самых масштабных санкций против России”. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что российский лидер должен немедленно прекратить наступление и вернуться к переговорам.

Если нет, то использование военной силы на европейском континенте изменит отношение к российскому соседу на десятилетия, — отметил он.

И даже президент Чехии, которого называют “другом Путина”, призвал принять крайне жесткие санкции против Кремля. В частности, он предлагает отключить Россию от SWIFT (международная система финансовой коммуникации — ред.). “Безумных нужно изолировать”, — заявил Милош Земан.

Нападение России на Украину также осудили в Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии, Италии, Эстонии, Латвии, Литве.

Напомним, в ночь на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Донбассе. Российские войска перешли к активным действиям. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе и в Киеве. Из-за прямого военного вторжения РФ на всей территории Украины вводится военное положение.

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