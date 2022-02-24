Россия пошла по тропе войны. Реакция мирового сообщества

Мировые лидеры отреагировали на открытое наступление России на территорию Украины. Они заверили, что Москву будут ждать беспрецедентные санкции.
Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят едино и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности, — заверил Байден.
Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят едино и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности, — заверил Байден.
По данным CNN, Белый дом планирует ввести санкции против крупных российских банков, а также физических лиц. Возможно и расширение военной помощи Украине.
Европа и свободный мир должны остановить Путина. Сегодня Европейский Совет должен принять жесткие санкции, — отметил он.
Европа и свободный мир должны остановить Путина. Сегодня Европейский Совет должен принять жесткие санкции, — отметил он.
Если нет, то использование военной силы на европейском континенте изменит отношение к российскому соседу на десятилетия, — отметил он.
Если нет, то использование военной силы на европейском континенте изменит отношение к российскому соседу на десятилетия, — отметил он.
Нападение России на Украину также осудили в Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии, Италии, Эстонии, Латвии, Литве.
Напомним, в ночь на 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Донбассе. Российские войска перешли к активным действиям. Взрывы были слышны в нескольких городах Украины, в том числе и в Киеве. Из-за прямого военного вторжения РФ на всей территории Украины вводится военное положение.
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