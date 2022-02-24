Росія пішла шляхом війни. Реакція світової спільноти

Світові лідери відреагували на відкритий наступ Росії на територію України. Вони запевнили, що на Москву чекатимуть безпрецедентні санкції.
Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть відповідь єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності, — запевнив Байден.
Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть відповідь єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності, — запевнив Байден.
За даними CNN, Білий дім планує запровадити санкції проти великих російських банків, а також фізичних осіб. Можливе й розширення військової допомоги Україні.
Європа та вільний світ мають зупинити Путіна. Сьогодні Європейська рада має схвалити найжорсткіші санкції, — зазначив він.
Європа та вільний світ мають зупинити Путіна. Сьогодні Європейська рада має схвалити найжорсткіші санкції, — зазначив він.
Лідери країн Євросоюзу у спільній заяві засудили повномасштабний напад Росії на Україну. Вони також згадали про роль Білорусі в цьому акті відкритої агресії. Західні політики заявили: ЄС і країни-члени готові на термінову гуманітарну реакцію. Україна натомість отримуватиме політичну, фінансову та гуманітарну допомогу.
Якщо ні, то використання військової сили на європейському континенті змінить ставлення до російського сусіда на десятиліття, — зазначив він.
Якщо ні, то використання військової сили на європейському континенті змінить ставлення до російського сусіда на десятиліття, — зазначив він.
Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.
Більше про те, що передбачає воєнний стан та які обмеження запроваджуються, читай за посиланням.