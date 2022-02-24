Росія пішла шляхом війни. Реакція світової спільноти

Світові лідери відреагували на відкритий наступ Росії на територію України. Вони запевнили, що на Москву чекатимуть безпрецедентні санкції.

Велика Британія скликає екстрений саміт НАТО у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України. Крім того, Лондон анонсував “безпрецендентний пакет санкцій” проти Росії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден після телефонної розмови з Володимиром Зеленським заявив, що тільки Росія нестиме відповідальність за смерті та руйнування, які принесе цей напад.

Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть відповідь єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності, — запевнив Байден.

За даними CNN, Білий дім планує запровадити санкції проти великих російських банків, а також фізичних осіб. Можливе й розширення військової допомоги Україні.

Єврокомісія теж планує ввести санкції проти стратегічних секторів економіки Росії, які заблокують їй доступ до ключових технологій та ринків. Крім того, російські активи в ЄС буде заморожено. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Президент Франції Емманюель Макрон скликав термінове засідання Ради з оборони та національної безпеки через ситуацію в Україні. Він також заявив, що Франція збільшить підтримку України у всіх її проявах.

Читати на тему На всій території України вводять воєнний стан. Заява Зеленського і міністра оборони Звернення президента України Володимира Зеленського та заява міністра оборони Олексія Резнікова.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг рішучо засудив безрозсудний наступ Росії на Україну та повідомив: країни — члени Альянсу проведуть зустріч, на якій буде вирішено, якою має бути відповідь на дії Росії. На пряме запитання, чи надасть Альянс військову допомогу Україні, Столтенберг не відповів.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що світ має негайно відповісти на злочинну агресію РФ.

Європа та вільний світ мають зупинити Путіна. Сьогодні Європейська рада має схвалити найжорсткіші санкції, — зазначив він.

Лідери країн Євросоюзу у спільній заяві засудили повномасштабний напад Росії на Україну. Вони також згадали про роль Білорусі в цьому акті відкритої агресії. Західні політики заявили: ЄС і країни-члени готові на термінову гуманітарну реакцію. Україна натомість отримуватиме політичну, фінансову та гуманітарну допомогу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Росію негайно зупинитися і назвав події 24 лютого “чорним днем для Європи”. А глава німецького МЗС оголосила про “пакет наймасштабніших санкцій проти Росії”.

закликав Росію негайно зупинитися і назвав події 24 лютого “чорним днем для Європи”. А глава німецького МЗС оголосила про “пакет наймасштабніших санкцій проти Росії”. Президент Австрії Александер Ван дер Беллен заявив, що російський лідер має негайно припинити наступ і повернутися до переговорів.

Якщо ні, то використання військової сили на європейському континенті змінить ставлення до російського сусіда на десятиліття, — зазначив він.

І навіть президент Чехії , якого називають “другом Путіна”, закликав вжити вкрай жорсткі санкції проти Кремля. Зокрема, пропонує відключити Росію від SWIFT (міжнародної системи фінансової комунікації — ред.). “Божевільних треба ізолювати”, — заявив Мілош Земан.

, якого називають “другом Путіна”, закликав вжити вкрай жорсткі санкції проти Кремля. Зокрема, пропонує відключити Росію від SWIFT (міжнародної системи фінансової комунікації ред.). “Божевільних треба ізолювати”, заявив Мілош Земан. Напад Росії на Україну також засудили в Румунії, Болгарії, Угорщині, Фінляндії, Італії, Естонії, Латвії, Литви.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.

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