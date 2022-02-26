Санкции Facebook противРоссии: в чем еще теперь приется ограничиться стране-агрессорке

До хвилі світових санкцій проти Російської Федерації приєднався і Facebook.

З таким проханням звернувся сенатор США Марк Ворнер у листі до керівників Facebook, YouTube та інших. Компанії повинні забезпечити, щоб доступ до їхніх платформ не використовувалися Росією та пов’язаними з Росією організаціями.

Відтепер російським державним ЗМІ заборонено розміщувати рекламу на цій платформі, а також монетизувати контент. До того ж Facebook заблокував низку російських ЗМІ: RIA news agency, the Defence Ministry’s Zvezda TV, lenta.ru, gazeta.ru.

— Кожна компанія несе ясну відповідальність за те, щоб їхня продукція не використовувалася для сприяння порушення прав людини, підриву реагування гуманітарних та екстрених служб або поширення шкідливої дезінформації, — йшлося у листі.

Facebook офіційно заявив:

Ми робимо додаткові кроки у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Тепер ми забороняємо російським державним ЗМІ розміщувати рекламу чи монетизувати на нашій платформі в будь-якій точці світу.

Ми також продовжуємо наносити ярлики на додаткові російські державні ЗМІ. Ці зміни вже почали впроваджуватись і триватимуть у вихідні

Варто зазначити, що і Росія і собі заявила, що частково обмежує доступ до Facebook Meta Platforms Inc, звинувачуючи її в “цензурі” російських ЗМІ.

Оголосили про це через день після нападу російських військ на Україну.

Вчора російська влада наказала нам припинити незалежну перевірку фактів і маркування контенту, розміщеного на Facebook чотирма російськими державними медіа-організаціями. Ми відмовилися.

— В результаті вони оголосили, що обмежуватимуть використання наших послуг, — своєму Twitter прокоментував ситуацію керівник відділу глобальних питань Meta Нік Клегг.

Також Москва посилила тиск на власні ЗМІ, погрожуючи заблокувати повідомлення, які містять, за її словами, неправдиву інформацію щодо “військової операції в Україні”, де російські ракети вдарили по Києву, а люди ховалися в укриттях.

Тиск на Путіна чинять з усіх сторін. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звернувся до росіян із проханням припинити війну в Україні.