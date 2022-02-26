Світ

Санкції Facebook проти Росії: у чому ще відтепер доведеться обмежитися країні-агресорці

Вікторія Мельник, практикантка сайту 26 Лютого 2022, 11:20
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