Они ежедневно делают “новые Бучи”: обращение Владимира Зеленского к парламенту Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Финляндии. Сперва он призвал почтить минутой молчания память всех украинцев и украинок, убитых российскими военными, ракетами и бомбами.

Главное из обращения Владимира Зеленского 8 апреля:

Россия бросила на захват Украины все боеспособные силы своей армии со всей своей территории — вплоть до Дальнего Востока, но их не хватило.

Россия ищет наемников во всем мире, чтобы продолжить агрессию против Украины. Направляет боевиков из разных де-факто террористических групп и так называемых частных армий, созданных некоторыми российскими чиновниками.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Мы видели многих среди пленных русских военных и очень опытных убийц, и совсем юных ребят 2003–2004 годов рождения.

Никто из них не смог адекватно объяснить, зачем им эта война против Украины, зачем жестокость, которую мир увидел в Буче и других городах, освобожденных украинской армией.

Конечно, среди почти 200 тысяч российских оккупантов на нашей земле были те, кто делал все, чтобы не воевать. Они сбегали, наносили себе тяжелые травмы или сознательно сдавались в плен. Но они были в меньшинстве.

Сегодня российские военные ударили по вокзалу в городе Краматорск. По обычному железнодорожному вокзалу. По обычным людям.

Вчера российские военные расстреляли из артиллерии лодку с мирными людьми на Каховском водохранилище. Люди просто пытались спастись из оккупированной территории, но оккупанты ударили по ним из Градов.

На всех дорогах нашей страны в тех районах, куда заходили российские войска, остались сотни и сотни расстрелянных машин. Обычных автомобилей обычных людей, которые просто хотели жить.

Вы все знаете, что сделали российские военные в нашем городе Буча.

Но они делают такие Бучи ежедневно до сих пор — от Краматорска до Мариуполя, от Харькова до Херсона.

Уверен, вы отдаете себе отчет: если российская армия получит приказ вторгнуться на вашу землю, они сделают то же и с вашей страной. Они сделают то, что было в Буче, в ваших городах. Я вам этого не желаю.

Даже если российские солдаты не будут понимать, зачем им это нужно, они все равно будут воевать. Ибо это — ненависть и презрение к другим людям, воспитывается сейчас в России, причем на государственном уровне.

Как и вы 83 года назад, Украина смело защищается против врага, чьи силы значительно преобладают.

Как ваша смелость спасла ваше государство от сталинского нашествия, так и наша смелость противостоит этому вторжению уже 44 дня.

Что нам нужно еще сделать для победы

Если народ борется за свободу, его нужно поддержать. Но, к сожалению, это понимание в большей степени у народов, чем у некоторых очень влиятельных политиков. У небольших государств, чем у некоторых государств-лидеров.

Нам до сих пор приходится ежедневно убеждать сильных мира в том, что необходимы такие санкции против России — именно такие, которые она не сможет обойти и которые точно остановят ее военную машину.

Нам до сих пор приходится просить о необходимой помощи, о необходимом оружии. И нам до сих пор отвечают, что мы еще должны подождать самолеты, подождать противоракетные системы, танки, противокорабельное оружие.

Нам говорят, что мы должны ждать, когда мы ежедневно теряем сотни людей от российских ударов. Когда десятки наших городов разрушены.

Нам говорят, что мы должны ждать. Но должны ли отвечать за смерти украинцев и те, кто убивает наших людей, и те, кто заставляет нас ждать?

Ждать самого необходимого. Ждать возможности защитить себя, свою жизнь, ждать оружия.

Искренне признателен Финляндии за то, что вы не медлили, когда началось вторжение Российской Федерации. За то, что вы сразу пришли нам на помощь. Но прошу проявить Финляндию еще большее лидерство как на уровне ЕС, так и в двусторонних отношениях с государствами Европы, чтобы поддержать нашу борьбу за свободу.

Нам нужно оружие, которое есть у ваших партнеров по Евросоюзу. Именно поэтому нам нужны по-настоящему действенные, мощные санкции против России. Такой санкционный коктейль, который запомнится, как коктейли Молотова.

Следует полностью оборвать экономические связи с этим государством и немедленно изолировать все российские банки от мировой финансовой системы.

Нельзя ограничиваться лишь частичным ответом на российскую угрозу Европе и демократическому миру, потому что свобода не выживет, если оставить каналы подпитки тирании.

И когда мы говорим, что нужно остановить войну, это понятно всем культурам и это понятно на всех языках.

Мир — это одинаковая ценность для всех. Война — это одинаковое зло для всех.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, в каком случае Россия может применить ядерное оружие.