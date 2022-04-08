Вони щоденно роблять “нові Бучі”: звернення Володимира Зеленського до парламенту Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту та народу Фінляндії. Спершу він закликав вшанувати хвилиною мовчання памʼять усіх українців та українок, убитих російськими військовими, ракетами та бомбами.

Найважливіше зі звернення Володимира Зеленського 8 квітня:

Росія кинула на захоплення України всі боєздатні сили своєї армії з усієї своєї території — аж до Далекого Сходу, але навіть їх не вистачило.

Росія шукає найманців по всьому світу, щоб продовжити агресію проти України. Направляє бойовиків із різних де-факто терористичних груп і так званих приватних армій, що створені деякими російськими посадовцями.

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Ми бачили багато кого серед полонених російських військових — і дуже досвідчених убивць, і зовсім юних хлопців 2003–2004 років народження.

Ніхто з них не міг адекватно пояснити, для чого їм ця війна проти України, для чого жорстокість, яку світ побачив у Бучі та інших містах, звільнених українською армією.

Звісно, серед майже 200 тисяч російських окупантів на нашій землі були ті, хто робив усе, щоб не воювати. Вони тікали, завдавали собі тяжких травм чи свідомо здавалися в полон, але таких була меншість.

Сьогодні російські військові вдарили по вокзалу в нашому місті Краматорську. По звичайному залізничному вокзалу. По звичайних людях.

Вчора російські військові розстріляли з артилерії човен з мирними людьми на Каховському водосховищі. Люди просто намагалися врятуватись з окупованої території, але окупанти вдарили по них із Градів.

На всіх дорогах нашої країни у тих районах, куди заходили російські війська, залишилися сотні й сотні розстріляних машин. Звичайних автівок звичайних людей, які просто хотіли жити.

Ви всі знаєте, що наробили російські військові в нашому місті Бучі.

Але вони роблять такі Бучі щоденно й досі — від Краматорська до Маріуполя, від Харкова до Херсона.

Впевнений, ви усвідомлюєте: якщо російська армія отримає наказ вдертися на вашу землю, вони зроблять те саме і з вашою країною. Вони зроблять те, що було в Бучі, у ваших містах. Я вам цього не бажаю.

Навіть якщо російські солдати не розумітимуть, навіщо їм це потрібно, вони все одно будуть воювати. Бо це — ненависть і презирство до інших людей, які виховуються зараз у Росії, причому на державному рівні.

Як і ви 83 роки тому, Україна має сміливість захищатися проти ворога, чиї сили значно переважають.

Як ваша сміливість врятувала вашу державу від сталінської навали, так і наша сміливість протистоїть цьому вторгненню уже 44 дні.

Що нам потрібно ще зробити для перемоги

Якщо народ бореться за свободу, треба його підтримати. Але, на жаль, це розуміння є більшою мірою у народів, ніж у деяких дуже впливових політиків. У невеликих держав, ніж у деяких держав-лідерів.

Нам досі доводиться щоденно переконувати сильних світу цього, що необхідні такі санкції проти Росії — саме такі, які вона не зможе обійти і які точно зупинять її військову машину.

Нам досі доводиться просити про необхідну допомогу, про необхідну зброю. І нам досі відповідають, що ми ще повинні почекати на літаки, почекати на протиракетні системи, танки, протикорабельну зброю.

Нам кажуть, що ми повинні чекати, коли ми щоденно втрачаємо сотні людей від російських ударів. Коли десятки наших міст зруйновані.

Нам кажуть, що ми повинні чекати. Але чи повинні відповідати спільно за смерті українців і ті, хто вбиває наших людей, і ті, хто змушує нас чекати?

Чекати найнеобхіднішого. Чекати можливості захистити себе, своє життя, чекати на зброю.

Щиро вдячний Фінляндії за те, що ви не зволікали, коли почалося це вторгнення Російської Федерації. За те, що ви одразу прийшли нам на допомогу. Але прошу проявити Фінляндію ще більше лідерства як на рівні ЄС, так і у двосторонніх відносинах із державами Європи, щоб підтримати нашу боротьбу за свободу.

Нам потрібна зброя, яка є у ваших партнерів по Євросоюзу. Саме тому нам потрібні по-справжньому дієві, потужні санкції проти Росії. Такий санкційний коктейль, який запам’ятається, як коктейлі Молотова.

Потрібно повністю обірвати економічні зв’язки з цією державою та негайно ізолювати усі російські банки від світової фінансової системи.

Не можна обмежуватися лише частковою відповіддю на російську загрозу Європі та демократичному світу, бо свобода не виживе, якщо залишити канали підживлення тиранії.

І коли ми говоримо, що потрібно зупинити війну, це зрозуміло для всіх культур і це зрозуміло всіма мовами.

Мир — це однакова цінність для всіх. Війна — це однакове зло для всіх.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, в якому разі Росія може застосувати ядерну зброю.