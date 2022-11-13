Актуальная карта боевых действий в Украине 13 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Пока захватчики разрушают украинские города и тянут груз прошлого, художники создают новое будущее на руинах, как Banksy в Бородянке. Пока россияне оккупируют, украинцы — освобождают свои территории и меняют карту боевых действий.

Творить изменения можно даже если сидишь дома, просто приобщившись к сбору средств на водные беспилотники от фандрейзинговой платформы United24.

А если ты уже, то как раз пора проверить сообщения от Генштаба ВСУ об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную обстановку в Украине:

11 ноября украинские войска завоевали значительные территориальные достижения по всей Херсонской области и в ближайшие дни продолжат консолидацию контроля над западным (правым) берегом.

Эксперты пришли к выводу, что россияне лишились возможности удерживать местность на правом берегу Днепра. Поэтому украинские силы быстро завершат освобождение любых еще не подконтрольных им районов.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 ноября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник усовершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра. В то же время, продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток российские оккупанты нанесли 14 авиационных ударов, совершили до десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под ударом были более 15 населенных пунктов Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Славгород и Ромашково Сумской области;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Сумской области; на Слобожанском направлении — зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов, недалеко от линии столкновения;

направлении — зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов, недалеко от линии столкновения; на Купянском и Лиманском направлениях — из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Макеевка, Площанка, Кисловка, Белогоровка, Стельмаховка и Северск ;

направлениях — из танков и всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Опытное, Белогоровка и Нью-Йорк ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов ; на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки и Опытного ;

направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам ; на Новопавловском и Запорожском направлениях — из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Щербаки, Степовое и Пречистовка.

На Южнобужском направлении враг, после подрывов Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, дороги через дамбу Каховской ГЭС и других ранее приведенных мостовых переправ осуществляет инженерное оборудование позиций на левом берегу реки Днепр.

По уточненной информации, подтверждено поражение Силами обороны Украины района сосредоточения оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горское. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и — 18 ранеными.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражением оказались восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили один пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.

Однако немаловажное значение теперь имеет и оборона рубежей, пока только выглядящих как лакомый кусок для врага, но еще не попавшихся ему под руку. Читай, как Украина строит стену на границе с Беларусью и Россией.

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