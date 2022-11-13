Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 13 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 ноября 2022, 06:00
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Актуальная карта боевых действий в Украине 13 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
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Израненный, но свободный! Что оставили российские оккупанты в освобожденном Херсоне
У Києві можливі довші відключення електроенергії взимку
Зима без света? Почему в Киеве могут выключать электроэнергию дольше с наступлением холодов
Україна збирає гроші на флот морських дронів - як долучитись до збору
Украинский флот морских дронов пополняется: зачем нужны водные беспилотники и их характеристики
0:10:16
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Актуальная карта боевых действий в Украине 12 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
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