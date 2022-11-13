Актуальна карта бойових дій в Україні 13 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Поки загарбники руйнують українські міста та тягнуть тягар минулого, митці створюють нове майбутнє на руїнах, як Banksy у Бородянці. Поки росіяни окуповують, українці — звільняють свої території та змінюють карту бойових дій.

Творити зміни можна, навіть якщо сидиш вдома, просто долучившись до збору коштів на водні безпілотники від фандрейзингової платформи United24.

А якщо ти вже, то саме час перевірити повідомлення від Генштабу ЗСУ про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну обстановку в Україні:

11 листопада українські війська вибороли значні територіальні здобутки по всій Херсонській області та найближчими днями продовжать консолідацію контролю над західним (правим) берегом.

Експерти дійшли до висновків, що росіяни позбулися можливості утримувати місцевість на правому березі Дніпра. Тому українські сили швидко завершать звільнення будь-яких районів, які ще не підконтрольні їм.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Водночас продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом доби російські окупанти завдали 14 авіаційних ударів, здійснили до десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької, Дніпропетровської та Сумської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Славгород і Ромашкове Сумської області;

на Слобожанському напрямку — зафіксовано 23 артилерійські обстріли районів населених пунктів, що неподалік від ліннії зіткнення;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з танків та усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Берестове, Макіївка, Площанка, Кислівка, Білогорівка, Стельмахівка та Сіверськ ;

на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Опитне, Білогорівка та Нью-Йорк ;

на Авдіївському напрямку — з танків та різнокаліберної артилерії, по районах Мар’їнки, Авдіївки, Новомихайлівки та Опитного ;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Щербаки, Степове та Пречистівка.

На Південнобузькому напрямку ворог, після підривів Антонівського автомобільного та залізничного мостів, дороги через греблю Каховської ГЕС та інших, раніше наведених мостових переправ, здійснює інженерне обладнання позицій на лівому березі річки Дніпро.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження Силами оборони України району зосередження окупантів у Луганській області, в районі населеного пункту Гірське. Після високоточного удару втрати ворога склали 27 осіб загиблими та 18 — пораненими.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 11 ударів. Під ураження потрапили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили один пункт управління, 11 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Проте чимале значення тепер має й оборона рубежів, які поки лише виглядають як ласий шматок для ворога, але ще не трапились йому під руку. Читай, як Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю та Росією.

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