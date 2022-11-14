Актуальная карта боевых действий в Украине 14 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Как бы не хотели захватчики называть свои отступления “жестом доброй воли”, но всем известно, что карта боевых действий очищается только благодаря упорному труду украинских военных.

Генштаб ВСУ сообщает, что в приближенных к освобождённому Херсону населенных пунктах становится все меньше российских оккупантов.

Что произошло? Возможно, HIMARS в глаз попали. Однако это неофициальные данные. А вот украинский Генштаб и эксперты Института изучения войны сообщают вполне точную информацию о местах, где идут ожесточенные бои и общую оперативную ситуацию в Украине.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную обстановку в Украине:

Украина освободила около 74 443 квадратных километра украинской территории с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Эксперты отмечают, что отступления россиян из Херсона разжигает идеологический раскол между провоенными деятелями и президентом РФ, подрывая доверие к преданности Путина и его способности выполнить свои военные обещания.

В то же время, российскому военному руководству не удается объединить боевые силы многих организаций с разными типами навыков и оборудования в более сплоченную боевую силу в Украине. Из-за этого в армии РФ царит среда, способствующая конфликту между силами.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 ноября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.

В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение текущих суток российские оккупанты нанесли один ракетный и шесть авиационных ударов, совершили более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Стрелечья, Старица, Бугроватка, Огурцово, Резниково, Ольховатка, Колодезное, Бологовка и Фиголовка ;

направлении — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов ; на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Терны и Заречное ;

направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов ; на Бахмутском направлении — из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Озаряновка, Зализное и Нью-Йорк ;

направлении — из всего спектра артиллерии, по районам населенных пунктов ; на Авдеевском направлении — из разнокалиберной артиллерии, по районам Веселого, Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки ;

направлении — из разнокалиберной артиллерии, по районам ; на Новопавловском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Парасковеевка, Угледар, Богоявленка, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Великая Новоселка, Времовка, Темировка, Новополь, Ольговское и Полтавка ;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов ; на Запорожском направлении — из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Новоданиловка и Малые Щербаки.

На Таврическом направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Вышетарасовка, Мыловое, Золотая Балка, Михайловка и Шевченковка. Непосредственно огневого поражения потерпело село Добрая Надия Днепропетровской области.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия.

Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также шесть позиций зенитно-ракетных комплексов противника.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и десять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

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