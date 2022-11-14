Актуальна карта бойових дій в Україні 14 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Як не хотіли б загарбники називати свої відступи “жестом доброї волі”, але усім відомо, що карта бойових дій очищується лише завдяки наполегливій праці українських військових.

Тож Генштаб ЗСУ повідомляє, що у наближених до звільненого Херсона населених пунктах стає все менше російських окупантів.

Що сталося? Мабуть, HIMARS в око потрапили. Проте це неофіційні дані. А ось український Генштаб та експерти Інституту вивчення війни повідомляють цілком точну інформацію про місця, де точаться запеклі бої, та загальну оперативну ситуацію в Україні.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну обстановку в Україні:

Україна звільнила приблизно 74 443 квадратних кілометри української території з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Експерти зазначають, що відступ росіян з міста Херсон розпалює ідеологічний розкол між провоєнними діячами та президентом РФ, підриваючи довіру до відданості Путіна та його здатності виконати свої військові обіцянки.

Водночас російському військовому керівництву не вдається об’єднати бойові сили багатьох організацій з різними типами навичок і обладнання в більш згуртовану бойову силу в Україні. Через це в армії РФ панує середовище, яке сприяє конфлікту між силами.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 листопада 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра.

Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом поточної доби російські окупанти завдали один ракетний та шість авіаційних ударів, здійснили понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку — з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Різникове, Вільхуватка, Колодязне, Бологівка та Фиголівка ;

на Куп’янському та Лиманському напрямках — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Терни та Зарічне ;

на Бахмутському напрямку — з усього спектру артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Зеленопілля, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк ;

на Авдіївському напрямку — з різнокаліберної артилерії, по районах Веселого, Кам’янки, Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки ;

на Новопавлівському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Парасковіївка, Вугледар, Богоявленка, Павлівка, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка, Темирівка, Новопіль, Ольгівське та Полтавка ;

на Запорізькому напрямку — з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка та Малі Щербаки.

На Таврійському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Милове, Золота Балка, Михайлівка та Шевченківка. Безпосередньо вогневого ураження зазнало село Добра Надія Дніпропетровської області.

У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи.

Українська авіація протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також шість позицій зенітно-ракетних комплексів противника.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та десять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки.

На Заході почалися дискусії щодо переговорів між Україною та Росією. У Москві ж неодноразово говорили, нібито готові до переговорів з нашою країною без попередніх умов. Читай інтерв’ю Михайла Подоляка про те, за яких умов можуть статися переговори між РФ та Україною.

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