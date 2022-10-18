Актуальная карта боевых действий в Украине 18 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинские мирные города массированными обстрелами. На карте боевых действий захватчики видят только одну первоочередную цель — уничтожение гражданского населения.

Но нас уже не интересуют ни мысли, ни мечты наших извечных врагов, поскольку процесс их самоуничтожения уже запущен и только вопрос времени — когда исчезнет с карты мира страна-агрессор.

Мы будем бороться за свою до последнего и непременно победим. А этот путь зафиксирует Генштаб ВСУ в ежедневном отчете об опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны в своем специальном издании отмечает:

Крымский полуостров стратегически важен как для НАТО, так и для Украины. Среди всех украинских земель, которые НАТО желает, чтобы Украина вернула себе в интересах Североатлантического Союза, Крым должен быть на первом месте списка.

К таким выводам эксперты пришли из-за размещений российскими оккупационными войсками на полуострове своих авиабаз, что дает им возможность атаковать территории, находящиеся на дальности более чем на 300 километров.

Также Институт изучения войны отмечает, что освобождение всех украинских территорий важно как по моральным и этическим соображениям, так и по стратегическим и экономическим.

Украина имеет полное право бороться за освобождение всех незаконно захваченных территорий, особенно в свете непрерывных зверств и этнических чисток, которые Россия осуществляет на оккупированных территориях.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Спорное, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Марьинка, Красногоровка, Победа и Невельское Донецкой области.

Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

В течение суток противник нанес девять ракетных и 39 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись районам более 25 населенных пунктов. В их числе Киев, Запорожье. Также Казачья Лопань и Стрелечья Харьковской области и Красногоровка, Терны, Соледар и Марьинка Донецкой области, Белогорка Херсонской области. А также другие населённые пункты Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей.

Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства Shahed-136.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Поповка и Ходино Сумской области;

направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сумской области; на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Казачья Лопань, Огурцово и Гатище ;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении — из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка, Стельмаховка, Заречное, Киселевка, Терны и Ямполевка ;

направлении — из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов ; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более 25 населенных пунктов. Среди них — Большая Новоселка, Павловка, Ольговское и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении противник осуществляет оборону ранее занятых рубежей и позиций. Обстреливает объекты военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла более 11 ударов. Подтверждено поражение десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 25 вражеских БПЛА Shahed-136.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО, два склада боеприпасов и другие военные цели противника.

Когда российские оккупанты пытаются нас запугать очередными обстрелами, есть новости, которые снова возвращают к жизни и наполняют надеждой. Читай, как Украина провела очередной обмен 17 октября и вернула из российского плена 108 женщин.

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