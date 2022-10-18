Актуальна карта бойових дій в Україні 18 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Російські окупанти продовжують тероризувати українські мирні міста масованими обстрілами. На карті бойових дій загарбники бачать лише одну першочергову ціль — знищення цивільного населення.

Та нас вже не цікавлять ані думки, ані мрії наших одвічних ворогів, оскільки процес їхнього самознищення вже запущений і лише питання часу — коли зникне з карти світу країна-агресор.

Ми ж будемо боротись за свою до останнього і неодмінно переможемо. А цей шлях зафіксує Генштаб ЗСУ у щоденному звіті про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни у своєму спеціальному виданні зазначає:

Кримський півострів є стратегічно важливим як для НАТО, так і для України. Серед усіх українських земель, які НАТО бажає, щоб Україна повернула собі в інтересах Північно-Атлантичного Союзу, Крим має бути на першому місці списку.

До таких висновків експерти прийшли, через розміщення російськими окупаційними військами на півострові своїх авіабаз, що дає їм можливість атакувати території, що знаходяться на дальності на понад 300 кілометрів.

Також Інститут вивчення війни зазначає, що звільнення усіх українських територій важливе як з моральних та етичних міркувань, так і зі стратегічних та економічних.

Україна має повне право боротися за звільнення всіх територій, які Росія незаконно захопила, особливо у світлі безперервних звірств та етнічних чисток, які Росія здійснює на окупованих територіях.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 жовтня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом доби противник завдав дев’ять ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Київ, Запоріжжя. Також Козача Лопань і Стрілеча Харківської області та Красногорівка, Терни, Соледар і Мар’їнка Донецької області, Білогірка Херсонської області. А також інші населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей.

Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Попівка і Ходино Сумської області;

на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище ;

на Краматорському напрямку — з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка, Стельмахівка, Зарічне, Киселівка, Терни та Ямполівка ;

на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 25 населених пунктів. Серед них — Велика Новосілка, Павлівка, Ольгівське та Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснює оборону раніше зайнятих рубежів та позицій. Обстрілює об’єкти військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала понад 11 ударів. Підтверджено ураження десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БПЛА Shahed-136.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО, два склади боєприпасів та інші військові цілі противника.

Коли російські окупанти намагаються нас залякати черговими обстрілами, є новини, які знову повертають до життя та наповнюють надією. Читай, як Україна провела черговий обмін 17 жовтня та повернула з російського полону 108 жінок.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!