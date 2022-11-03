Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 3 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Виктория Мельник, редактор сайта 03 ноября 2022, 06:00
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0:01:12
Перехоплені розмови окупантів: намагаються зрозуміти, чому воюють
Пытаются понять, от кого “защищают” страну — новые перехваченные разговоры оккупантов
0:04:34
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