Актуальная карта боевых действий в Украине 3 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Российские оккупанты до сих пор не могут понять, что в Украине их ждет только смерть, поэтому воины ВСУ продолжают проводить объяснительные работы и освобождать нашу страну от нашествия оккупантов. Вместе с тем карта боевых действий меняется динамично, и убедиться в этом ты можешь, просмотрев актуальную информацию и интерактивные карты.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тогда, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны внимательно следит за событиями в Украине. По данным ISW, 1 ноября Минобороны России сообщило, что РФ разрабатывает комплексы “тактических тренажеров” с использованием различных не специфицированных обучающих средств для снижения стоимости использования дорогостоящих систем вооружения.

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Также известно, что командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа (ПВО) генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на должности командующего ЦВО (ЦПО).

Эксперты видят, что Иран планирует поставлять в Россию еще больше беспилотников.

Этим Иран еще больше усиливает зависимость России от систем оружия иранского производства.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 3 ноября 2022 года

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Враг производит обстрелы подразделений ВСУ вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес один ракетный и 12 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью враг снова атаковал объекты инфраструктуры Украины из ракет и иранских ударных БПЛА Шахед-136 в районах более 15 населенных пунктов. Среди них — Кременчуг Полтавской области, Угледар и Водяное Донецкой области и город Смела Черкасской области.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БПЛА с территории Республики Беларусь.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Сиверском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов и Черниговской области; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокое, Двуречное, Казачья Лопань и Красное ;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов и ; на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Надежда и Невское;

и направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов и на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Раздолевка, Опросное и Соледар;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов и на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов и на Новопавловском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов на Запорожском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогорья, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополь, Новоселка, Орехов и Щербаки.

На Южнобужском направлении был нанесен удар более, чем по 15 населенным пунктам вдоль линии столкновения.

Продолжается так называемая “эвакуация” местных жителей с временно занятых территорий Херсонской области. Отмечена также эвакуация гражданского населения из отдельных населенных пунктов левобережной части Херсонской области.

По имеющейся информации, с 31 октября текущего года из Горностаевки начали вывозить коллаборантов с семьями, медперсонал и оборудование из центральной районной больницы.

Местным жителям населенного пункта Новая Збурьевка оккупационные власти предоставили три дня для самостоятельного выезда вглубь оккупированной территории или на территорию Российской Федерации. Население предупреждено, что с 5 ноября эвакуация будет принудительной.

Оккупационные власти с 27 октября текущего года начали “ревизию” объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии. По результатам работы оккупанты угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинским властям территории и отказываются возвращаться на временно оккупированную территорию.

По уточненной информации, в результате успешных действий подразделений Сил обороны в Запорожской области, за предыдущие дни оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь.

В связи с периодической гибелью коллаборантов и отказом от исполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области.

Авиация Сил обороны текущих суток нанесла по врагу 20 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и три других важных военных объекта противника.

Чтобы помочь нашим ВСУ нанести по врагу максимально много ударов, нужно донатить на благотворительные военные инициативы. Об одной из них можешь узнать в нашем материале — большой сбор на беспилотник Shark.

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