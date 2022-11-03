Актуальная карта боевых действий в Украине 3 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Российские оккупанты до сих пор не могут понять, что в Украине их ждет только смерть, поэтому воины ВСУ продолжают проводить объяснительные работы и освобождать нашу страну от нашествия оккупантов. Вместе с тем карта боевых действий меняется динамично, и убедиться в этом ты можешь, просмотрев актуальную информацию и интерактивные карты.
Интерактивная карта Deep State подскажет тогда, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны внимательно следит за событиями в Украине. По данным ISW, 1 ноября Минобороны России сообщило, что РФ разрабатывает комплексы “тактических тренажеров” с использованием различных не специфицированных обучающих средств для снижения стоимости использования дорогостоящих систем вооружения.
Также известно, что командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа (ПВО) генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на должности командующего ЦВО (ЦПО).
Эксперты видят, что Иран планирует поставлять в Россию еще больше беспилотников.
Этим Иран еще больше усиливает зависимость России от систем оружия иранского производства.
Этим Иран еще больше усиливает зависимость России от систем оружия иранского производства.
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Враг производит обстрелы подразделений ВСУ вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
В течение суток противник нанес один ракетный и 12 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В течение суток противник нанес один ракетный и 12 авиационных ударов, совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ночью враг снова атаковал объекты инфраструктуры Украины из ракет и иранских ударных БПЛА Шахед-136 в районах более 15 населенных пунктов. Среди них — Кременчуг Полтавской области, Угледар и Водяное Донецкой области и город Смела Черкасской области.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БПЛА с территории Республики Беларусь.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
На Южнобужском направлении был нанесен удар более, чем по 15 населенным пунктам вдоль линии столкновения.
Продолжается так называемая “эвакуация” местных жителей с временно занятых территорий Херсонской области. Отмечена также эвакуация гражданского населения из отдельных населенных пунктов левобережной части Херсонской области.
По имеющейся информации, с 31 октября текущего года из Горностаевки начали вывозить коллаборантов с семьями, медперсонал и оборудование из центральной районной больницы.
По имеющейся информации, с 31 октября текущего года из Горностаевки начали вывозить коллаборантов с семьями, медперсонал и оборудование из центральной районной больницы.
Местным жителям населенного пункта Новая Збурьевка оккупационные власти предоставили три дня для самостоятельного выезда вглубь оккупированной территории или на территорию Российской Федерации. Население предупреждено, что с 5 ноября эвакуация будет принудительной.
Оккупационные власти с 27 октября текущего года начали “ревизию” объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии. По результатам работы оккупанты угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинским властям территории и отказываются возвращаться на временно оккупированную территорию.
По уточненной информации, в результате успешных действий подразделений Сил обороны в Запорожской области, за предыдущие дни оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь.
По уточненной информации, в результате успешных действий подразделений Сил обороны в Запорожской области, за предыдущие дни оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь.
В связи с периодической гибелью коллаборантов и отказом от исполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области.
Авиация Сил обороны текущих суток нанесла по врагу 20 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиции средств противовоздушной обороны противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и три других важных военных объекта противника.
Чтобы помочь нашим ВСУ нанести по врагу максимально много ударов, нужно донатить на благотворительные военные инициативы. Об одной из них можешь узнать в нашем материале — большой сбор на беспилотник Shark.
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