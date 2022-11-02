325 млн грн на опасные беспилотники SHARK! Повернись живим объявляет новый сбор

Украинцы продолжают непрерывно донатить на нужды ВСУ, чтобы поддержать своих защитников и выразить им благодарность за борьбу против российских захватчиков.

Фонд компетентной помощи армии Повернись живим объявил о новом мегасборе на 325 миллионов гривен. На эти деньги будут заказаны украинские беспилотники SHARK.

Директор фонда Тарас Чмут рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона, в чем уникальность проекта и как к нему приобщиться.

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Око за око

Повернись живим вместе с сетью украинских АЗС запускают инициативу Око за око, чтобы приобрести для ВСУ 25 разведывательных беспилотных авиационных комплексов SHARK от украинской компании Ukrspecsystems.

В общей сложности на это нужно собрать 325 млн гривен.

В 25 беспилотных комплексов входят:

75 БПЛА;

25 проходных авто Torsus от Pulsar Expo, оборудованных пунктами управления;

25 пусковых установок.

Здесь стоит отметить, что это не просто разведывательные беспилотники, а уникальная украинская разработка, созданная специалистами Повернись живим, производителями БПЛА Укрспецсистемс и компанией Pulsar Expo.

Беспилотник SHARK разработан специально под нужды ВСУ, основываясь на многолетнем опыте боевых действий в Украине.

То есть, эта инициатива — не просто помощь армии, а возрождение отечественного военно-промышленного комплекса и мощный вклад в государственную экономику.

Мы потратили три месяца на то, чтобы прорисовать все схемы, перемерить все ящики, диаметры антенн, разместить шасси, подобрать ту схему, которая максимально комфортна и подходит операторам, которые будут ее применять, — говорит Чмут.

Производство БПЛА уже началось. Поэтому фонд рассчитывает, что через шесть-девять месяцев беспилотники уже будут использоваться на поле боя.

Ты можешь перечислить деньги на специальный счет инициативы.

Кроме этого, фандрейзинговая платформа UNITED24 представила браслеты из металла Азовстали. Узнай, как приобрести пять граммов силы и несокрушимости и помочь ВСУ.

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