325 млн грн на небезпечні безпілотники SHARK. Повернись живим оголошує новий збір!

Українці продовжують безупинно донатити на потреби ЗСУ, щоб підтримати своїх захисників та висловити їм вдячність за боротьбу проти російських загарбників.

Фонд компетентної допомоги армії Повернись живим оголосив про новий мегазбір на 325 мільйонів гривень. На ці гроші замовлять українські безпілотники SHARK.

Директор фонду Тарас Чмут розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону, в чому унікальність проекту та як до нього долучитись.

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Око за око

Повернись живим разом з мережею українських АЗС запускають ініціативу Око за око, щоб придбати для ЗСУ 25 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів SHARK від української компанії Ukrspecsystems.

Загалом на це потрібно зібрати 325 млн гривень.

У 25 безпілотних комплексів входять:

75 БПЛА;

25 прохідних авто Torsus від Pulsar Expo, обладнаних пунктами управління;

25 пускових установок.

Тут варто зазначити, що це не просто розвідувальні безпілотники, а унікальна українська розробка, створена фахівцями Повернись живим, виробниками БПЛА Укрспецсистемс і компанією Pulsar Expo.

Безпілотник SHARK розроблений спеціально під потреби ЗСУ, базуючись на багаторічному досвіді бойових дій в Україні.

Тобто ця ініціатива — не просто допомога армії, а відродження вітчизняного оборонно-промислового комплексу та потужний внесок в державну економіку.

Ми витратили три місяці на те, щоб промалювати всі схеми, переміряти всі ящики, діаметри антен, розмістити шасі, підібрати ту схему, яка максимально комфортна і підходить операторам, які її застосовуватимуть, — каже Чмут.

Виробництво БПЛА вже почалось. Тому фонд розраховує, що за шість-дев’ять місяців безпілотники вже використовуватимуться на полі бої.

Перерахувати гроші ти можеш на спеціальний рахунок ініціативи за посиланням.

Крім цього, фандрейзингова платформа UNITED24 презентувала браслети з металу Азовсталі. Дізнайся, як придбати п’ять грамів сили та незламності й допомогти ЗСУ.

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