Актуальна карта бойових дій в Україні 3 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Російські окупанти досі не можуть зрозуміти, що в Україні їх чекає лише смерть, тому воїни ЗСУ продовжують проводити пояснювальні роботи та звільняти нашу країну від навали окупантів. Разом з тим, карта бойових дій змінюється динамічно, і пересвідчитися в цьому ти можеш, проглянувши актуальну інформацію та інтерактивні мапи.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни уважно слідкує за подіями в Україні. За даними ISW, 1 листопада Міністерство оборони Росії повідомило, що Росія розробляє комплекси “тактичних тренажерів” з використанням різних неспецифікованих навчальних засобів для зниження вартості використання дорогих систем озброєння.

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Також відомо, що командувач 8-ю загальновійськовою армією Південного військового округу (ПВО) генерал-лейтенант Андрєй Мордвічов змінив генерал-полковника Алєксандра Лапіна на посаді командувача ЦВО (ЦВО).

Експерти тим часом відзначають, що Іран планує поставити до Росії ще більше безпілотників.

Цим Іран ще більше посилює залежність Росії від систем зброї іранського виробництва.

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 листопада 2022 року

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог проводить обстріли ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та будинках мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом поточної доби противник завдав один ракетний та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Вночі ворог знову атакував об’єкти інфраструктури України ракетами та іранськими ударними БпЛА Шахед-136 в районах більш як 15 населених пунктів. Серед них — Кременчук Полтавської області, Вугледар і Водяне на Донеччині та місто Сміла Черкаської області.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання нових ударів та застосування ударних БпЛА з території Республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай та Сеньківка Чернігівської області;

напрямку — з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів та Чернігівської області; на Слобожанському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибока, Дворічне, Козача Лопань та Красне;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів та на Куп’янському та Лиманському напрямках — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Надія та Невське;

та напрямках — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів та на Бахмутському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Іванград, Майорськ, Роздолівка, Опитне та Соледар;

напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів та на Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське;

напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів та на Новопавлівському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка та Пречистівка;

напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів та на Запорізькому напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогір’я, Гуляйполе, Кам’янське, Мала Токмачка, Новопіль, Новосілка, Оріхів та Щербаки.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Триває так звана “евакуація” місцевих жителів з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Як особливість, відзначено евакуацію цивільного населення з окремих населених пунктів лівобережної частини Херсонської області.

За наявною інформацією, з 31 жовтня поточного року, з населеного пункту Горностаївка розпочато вивезення колаборантів із сімʼями, медперсоналу та обладнання з центральної районної лікарні.

Місцевим жителям населеного пункту Нова Збур’ївка окупаційна влада дала три дні для самостійного виїзду вглиб окупованої території, або на територію Російської Федерації. Населення попереджене, що з 5 листопада “евакуація” буде примусовою.

Окупаційна влада з 27 жовтня поточного року розпочала “ревізію” обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії. За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію.

За уточненою інформацією, в результаті успішних дій підрозділів Сил оборони в Запорізькій області, за попередні дні окупанти доправили близько ста важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь.

У зв’язку з періодичною загибеллю колаборантів та відмовою від виконання своїх обов’язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Авіація Сил оборони поточної доби завдала по ворогу 20 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та три інших важливих військових об’єкти противника.

Аби допомогти нашим ЗСУ завдати по ворогу максимально болючі удари, варто донатити на благодійні військові ініціативи. Про одну з них можеш дізнатися з нашого матеріалу — великий збір на безпілотники Shark.

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