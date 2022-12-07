Актуальная карта боевых действий в Украине 7 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий залита кровью украинских защитников и защитниц, которые ценой собственной жизни борются за каждое утро нашей свободы.

Вряд ли мы сможем когда-нибудь узнать имя каждого, кто отдал все что имел, ради свободной Украины. Однако у каждого был знакомый, близкий, родной, любимый человек в своем окружении, которого забрала война.

Поэтому с памятью о тех, кто обрел вечную жизнь, ориентируясь на них, как на собственную совесть, мы идем в новый день борьбы и поддерживаем тех, кто продолжает бороться за нашу свободу.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Российские оккупанты продолжают наращивать силы вокруг Бахмута, но до сих пор не окружили город. Также захватчики ведут наступательные операции в районе города Авдеевка-Донецк.

В то же время Главное управление разведки Украины (ГУР) сообщает, что российские военные совместно с МВД РФ принимают меры по запуску до февраля 2023 года электронной базы данных. Она должна разрешить документировать личные данные всех военнослужащих и ограничивать их передвижение даже без формы.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 7 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что враг не прекращает наносить удары, а также производить обстрелы населенных пунктов и позиций наших войск вдоль линии столкновения. За сутки нанес четыре ракетных удара, совершил до десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За сутки от ракетных ударов противника пострадала гражданская инфраструктура населенного пункта Степное Запорожской области.

Угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется в дальнейшем.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг совершил минометные обстрелы населенных пунктов Запселье и Мирополье Сумской области.

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелам из танков, минометов, ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборонительные действия на захваченных рубежах. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Двуречная, Котляровка, Табаевка, Песчаное, Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Макеевка, Площанка и Невское Луганской области, Терны и Лиман Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

Обстрелы из танков и артиллерии разных типов подверглись более 20 населенным пунктам, в том числе Верхнекаменное, Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дружба, Зализное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка Донецкая область.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии районов более десяти населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь Донецкой области, Дорожнянка, Гуляйполе, Зализничное, Степное и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения, в частности Осокоровка, Золотая Балка, Дудчаны, Белогрудово Херсонской области и города Херсон.

Противник несет потери, поэтому 4 декабря в Запорожской области в результате огневого поражения было уничтожено до 20 единиц военной техники противника разного типа, около 70 оккупантов получили ранения.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили пункт управления, два района сосредоточения личного состава и состав боеприпасов противника.

Как бы враг не пытался погрузить украинцев в полную тьму, мы всегда найдем луч света даже в непроглядной тьме. Вчера, 6 декабря, наш день озарила новость об очередном обмене пленными.

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Фото: Getty Images