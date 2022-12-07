Актуальна карта бойових дій в Україні 7 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Карта бойових дій залита кров’ю українських захисників, які ціною власного життя виборюють кожен ранок нашої свободи.

Навряд ми зможемо колись дізнатись ім’я кожного, хто віддав усе що мав, заради вільної України. Проте кожен мав знайому, близьку, рідну, кохану людину у своєму оточенні, яку забрала війна.

Тож із пам’яттю про тих, хто пішов у небуття, орієнтуючись на них, неначе на власну совість, ми йдемо у новий день боротьби та підтримуємо тих, хто продовжує стояти за нашу свободу.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Російські окупанти продовжують нарощувати сили навколо Бахмута, але досі не оточили місто. Також загарбники ведуть наступальні операції в районі міста Авдіївка-Донецьк.

Водночас Головне управління розвідки України (ГУР) повідомляє, що російські військові спільно з МВС РФ вживають заходів щодо запуску до лютого 2023 року електронної бази даних. Вона має дозволити документувати особисті дані всіх військовослужбовців і обмежувати їх пересування навіть без форми.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що ворог не припиняє завдавати ударів, а також здійснювати обстріли населених пунктів і позицій наших військ вздовж лінії зіткнення. За добу завдав чотири ракетних удари, здійснив до десяти обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби від ракетних ударів противника постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту Степне Запорізької області.

Загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України зберігається надалі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Запсілля та Миропілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборонні дії на захоплених рубежах. Здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Макіївка, Площанка та Невське Луганської області, Терни та Лиман Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

Обстрілів з танків та артилерії різних типів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії районів понад десять населених пунктів, зокрема Времівка, Новопіль Донецької області, Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Степове та Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, проводить посилення угруповання військ. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, зокрема Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Білогрудове Херсонської області та міста Херсон.

Противник зазнає втрат, відтак 4 грудня у Запорізької області в результаті вогневого ураження було знищено до 20 одиниць військової техніки противника різного типу, близько 70 окупантів отримали поранення.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та склад боєприпасів противника.

Хай як ворог не намагається занурити українців у цілковиту темряву, ми завжди знайдемо промінець світла навіть у непроглядній пітьмі. Вчора, 6 грудня, наш день осяяла новина про черговий обмін полоненими.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: Getty Images