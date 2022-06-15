Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 15 июня

Еще одно утро наступило благодаря украинским защитникам и мы должны делать все, от нас зависящее, чтобы ускорить общую победу. Кто-то может задонатить в фонд Сергея Притулы, кому-то по силам будет испечь ароматную паляницу.

Однако всем без исключения нужно не терять бдительность и прислушиваться к украинскому Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 15 июня 2022 года

На Северском направлении враг продолжает минометные обстрелы населенных пунктов в приграничных районах, в частности, гражданской инфраструктуры в районе Михальчиной Слободы Черниговской области.

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На Харьковском направлении российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дементиевка, Русская Лозовая, Мосьпаново и Базаловка.

Противник дистанционно заминировал местность в районах населенных пунктов Байрак, Перемога и Шестаково. Ведет штурмовые действия около Рубежного, бои продолжаются.

На Славянском направлении зафиксированы систематические вражеские артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Татьяновка, Чепиль, Долина, Дибровное и Богородичное.

На Лиманском направлении противник обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Северска.

На Северодонецком направлении захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Белая Гора, Устиновка, Тошковка и другие. Нанесли авиаудары из вертолетов вблизи Метелкино.

Враг ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли наши войска из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Врубовка, Покровское и Нью-Йорк. Армейская авиация противника нанесла авиаудары вблизи Белогоровки.

В районе Берестового украинские военные отразили вражеский штурм, нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции.

Противник ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое, бои продолжаются.

Нанес удары штурмовой и армейской авиацией в районах населенных пунктов Срибное и Малые Щербаки. Проводил разведку боем вблизи Павловки.

Агрессор также вел обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Авдеевки, Марьинки и Гуляйполя.

В районах населенных пунктов Трудолюбовка, Токарево, Баштанка, Квитневое, Луч, Таврическое, Александровка российские оккупанты обстреливали инфраструктуру из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

Напомним, ранее прес-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, возможно ли наступление на Одессу с моря и описал общую ситуацию в городе.