Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 15 червня

Ще один ранок настав завдяки українським захисникам і ми маємо робити все від нас залежне, щоб пришвидшити спільну перемогу. Хтось може задонатити у фонд Сергія Притули, комусь до снаги буде спекти запашну паляницю.

Однак усім без винятків потрібно не втрачати пильність та дослухатись до українського Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 15 червня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог продовжує з мінометів обстрілювати населені пункти у прикордонних районах, зокрема цивільну інфраструктуру в районі Михальчиної Слободи, що на Чернігівщині.

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На Харківському напрямку російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Дементіївки, Руської Лозової, Мосьпанового та Базалівки.

Противник дистанційно замінував місцевість в районах населених пунктів Байрак, Перемога і Шестаково. Веде штурмові дії поблизу Рубіжного, бої тривають.

На Слов’янському напрямку зафіксовано систематичні ворожі артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне.

На Лиманському напрямку з артилерії російські військові обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Біла Гора, Устинівка, Тошківка та інших. Завдали авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного.

Ворог веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли наші війська із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Армійська авіація противника завдала авіаудару неподалік Білогорівки.

В районі Берестове українські воїни відбили ворожий штурм, завдали ворогу втрат та змусили відійти на раніше зайняті позиції.

Противник веде штурмові дії в районі населеного пункту Золоте, бої тривають.

Завдав ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводив розвідку боєм поблизу Павлівки.

Агресор також вів обстріли цивільної інфраструктури неподалік Авдіївки, Мар’їнки та Гуляйполя.

В районах населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Баштанка, Квітневе, Луч, Таврійське, Олександрівка російські окупанти обстрілювали інфраструктуру з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, чи можливий наступ на Одесу з моря, та описав загальну ситуацію в місті.