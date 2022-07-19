Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 19 июля

Сколько не делай прогнозов, когда и как закончится война, единственной остается одна простая истина – Украина победит. И карта боевых действий сменится на путеводитель по самым красивым уголкам нашей Родины.

А пока ВСУ выполняют свою очень важную и тяжелую работу, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приблизить день победы.

Также важно не забывать прислушиваться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 19 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 19 июля 2022 года

На Северском направлении враг совершил минометный обстрел вблизи Атинского Сумской области.

На Харьковском направлении противник совершил обстрелы позиций наших войск в районах Харькова и населенных пунктов Уды, Прудянка, Слатино, Борщева, Русские Тишки, Печенеги, Чугуев и Лебяже.

Также оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Прудянки, Рубежного и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в направлении Изюм – Барвенково.

Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Чеполь, Карнауховка, Вернополье, Богородичное, Дибровное, Долина, Краснополье и Адамовка. Авиаудары зафиксированы недалеко от Прудянки и Богородичного.

Украинские воины нанесли потери и отбросили противника назад, когда тот пытался продвинуться в направлении Бражевки и Дмитровки.

На Донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях городов Бахмут и Северск.

Противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Татьяновки, Донецкого, Дроновки, Григорьевки, Стародубовки, Северска и Николаевки. Нанес авиаудар вблизи Верхнекаменского. Вел воздушную разведку БПЛА.

Штурмовыми действиями враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение на направлениях Белогоровка – Григоровка, Золотаровка – Верхнекаменское, Золотаровка – Серебрянка и Лисичанский НПЗ – Верхнекаменское. Боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции вблизи Выемки, Берестового, Белогоровки, Покровского, Веселой Долины, Курдюмовки, Травневого и Шумов. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово и Покровское.

Наши защитники отразили вражеский штурм в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС.

На Авдеевском направлении враг активизировал ведение боевых действий. Безуспешно пытался улучшить тактическое положение на направлении Верхнеторецкое — Каменка, из-за чего понес потери и отошел.

На Кураховском и Запорожском направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Тоненькое, Невельское, Новомихайловка, Угледар.

Также под вражеским огнем оказались Пречистовка, Павловка, Новополь, Гуляйполе, Юрковка, Орехов и Малые Щербаки. Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары возле Новоданиловки и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Кавказ, Белая Криница, Мураховка, Кобзарцы.

Кроме того, населенные пункты Оленевка, Шевченково, Степная Долина, Украинка, Благодатное, Новая Заря и Таврическое также попали под вражеский огонь. Авиационные удары были зафиксированы и у Потемкиного и Белого Колодца.

А пока вражеские обстрелы на территории Украины не прекращаются, нашим согражданам приходится искать более безопасное место для проживания за границей. Читай, сколько украинских переселенцев остается в ЕС и какие там права имеют.

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