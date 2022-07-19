Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 19 липня

Скільки не роби прогнозів, коли і як закінчиться війна, єдиною лишається одна проста істина – Україна переможе. І карта бойових дій зміниться на путівник найкрасивішими куточками нашої Батьківщини.

А поки ЗСУ виконують свою надзвичайно важливу і тяжку роботу, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. Щоб спільними силами наблизити день перемоги.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 19 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 19 липня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометний обстріл поблизу Атинського Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснив обстріли позицій наших військ в районах Харкова та населених пунктів Уди, Прудянка, Слатине, Борщова, Руські Тишки, Печеніги, Чугуїв та Леб’яже.

Також окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Прудянки, Рубіжного та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів на напрямку Ізюм – Барвінкове.

Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Чепіль, Карнаухівка, Вірнопілля, Богородичне, Дібровне, Долина, Краснопілля та Адамівка. Авіаудари зафіксовано неподалік Прудянки та Богородичного.

Українські воїни завдали втрат та відкинули противника назад, коли той намагався просунутись в напрямку Бражівки та Дмитрівки.

На Донецькому напрямку ворог продовжує спроби наступу в напрямках міст Бахмут та Сіверськ.

Противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Тетянівки, Донецького, Дронівки, Григорівки, Стародубівки, Сіверська та Миколаївки. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА.

Штурмовими діями ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення на напрямках Білогорівка – Григорівка, Золотарівка – Верхньокам’янське, Золотарівка – Серебрянка та Лисичанський НПЗ – Верхньокам’янське. Бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції поблизу Виїмки, Берестового, Білогорівки, Покровського, Веселої Долини, Курдюмівки, Травневого та Шумів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берестове і Покровське.

Наші захисники відбили ворожий штурм у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС.

На Авдіївському напрямку ворог активізував ведення бойових дій. Безуспішно намагався покращити тактичне положення на напрямку Верхньоторецьке – Кам’янка, через що зазнав втрат та відійшов.

На Курахівському і Запорізькому напрямках противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тоненьке, Невельське, Новомихайлівка, Вугледар.

Також під ворожим вогнем опинились Пречистівка, Павлівка, Новопіль, Гуляйполе, Юрківка, Оріхів та Малі Щербаки. Крім того, окупанти завдали авіаударів біля Новоданилівки та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Кавказ, Біла Криниця, Мурахівка, Кобзарці.

Крім того, населені пункти Оленівка, Шевченкове, Степова Долина, Українка, Благодатне, Нова Зоря та Таврійське також потрапили під ворожий вогонь. Авіаційні удари були зафіксовані й біля Потьомкиного та Білої Криниці.

А поки ворожі обстріли на території України не припиняються, нашим співгромадянам доводиться шукати більш безпечне місце для проживання закордоном. Читай, скільки українських переселенців залишається в ЄС та які права там мають.

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