Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 2 июля

Несколько дней назад на саммите НАТО лидеры мощных стран признали, что Россия представляет наибольшую и прямую угрозу безопасности Североатлантического союза и всего региона.
Но беда в том, что РФ уже давно определила своими главными врагами все цивилизованные демократические государства и не жалеет смертоносного оружия для своих соседей.
Но есть и хорошие новости — ВСУ стойко защищают каждый метр родной земли. Сегодня в Николаевской области, например, наши Воздушные силы сбили российский БПлА Форпост стоимостью $7 млн.
А чтобы ты оставался(-лась) в безопасности, Генштаб ВСУ предупреждает о потенциально опасных направлениях и актуальной карте боевых действий.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Миру уже ясно, что Россия не воюет, а совершает серию терактов против Украины. Болью в сердце украинцам отзываются названия городов Киев, Харьков, Николаев, Кременчуг, Белгород-Днестровский и другие.
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