Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 2 июля

Несколько дней назад на саммите НАТО лидеры мощных стран признали, что Россия представляет наибольшую и прямую угрозу безопасности Североатлантического союза и всего региона.

Но беда в том, что РФ уже давно определила своими главными врагами все цивилизованные демократические государства и не жалеет смертоносного оружия для своих соседей.

Но есть и хорошие новости — ВСУ стойко защищают каждый метр родной земли. Сегодня в Николаевской области, например, наши Воздушные силы сбили российский БПлА Форпост стоимостью $7 млн.

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А чтобы ты оставался(-лась) в безопасности, Генштаб ВСУ предупреждает о потенциально опасных направлениях и актуальной карте боевых действий.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 2 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 1 июля 2022 года

На Волынском, Полесском и Северском направлениях россияне обстреляли из артиллерии населенные пункты Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Стариковое и Атинское в Сумской области.

и направлениях россияне обстреляли из артиллерии населенные пункты Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Стариковое и Атинское в Сумской области. На Слобожанском направлении оккупанты применяют артиллерию против мирных городов и сел: Чепеля, Золочева, Русской Лозовой, Рубежного, Крестища, Печенега, Харькова, Питомника, Базалиевки и Прудянки. Территория близ Мосьпанова пострадала от авиаудара парой вертолетов Ка-52.

направлении оккупанты применяют артиллерию против мирных городов и сел: Чепеля, Золочева, Русской Лозовой, Рубежного, Крестища, Печенега, Харькова, Питомника, Базалиевки и Прудянки. Территория близ Мосьпанова пострадала от авиаудара парой вертолетов Ка-52. На Славянском направлении враг ведет артиллерийские обстрелы неподалеку от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Довгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного.

На Лисичанском и Бахмутском направлениях российские захватчики используют ствольную, реактивную артиллерию и авиацию против мирных населенных пунктов: Северска, Приволья, Лисичанска, Волчоярки, Золотаровки, Бахмута и других.

и направлениях российские захватчики используют ствольную, реактивную артиллерию и авиацию против мирных населенных пунктов: Северска, Приволья, Лисичанска, Волчоярки, Золотаровки, Бахмута и других. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг бьет по населенным пунктам из артиллерии разных калибров и танков. ВСУ отразили российскую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода. Рашисты отступили.

и направлениях враг бьет по населенным пунктам из артиллерии разных калибров и танков. ВСУ отразили российскую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода. Рашисты отступили. На Южнобужском направлении противник продолжает безжалостно обстреливать и бомбить с неба украинские села и города.

Миру уже ясно, что Россия не воюет, а совершает серию терактов против Украины. Болью в сердце украинцам отзываются названия городов Киев, Харьков, Николаев, Кременчуг, Белгород-Днестровский и другие.

Читай, что рассказал военный эксперт Олег Жданов о том, почему Россия бьет по жилым домам Украины.

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