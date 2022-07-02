Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 2 липня

Кілька днів тому на саміті НАТО лідери потужних країн визнали, що Росія становить найбільшу та пряму загрозу для безпеки Альянсу та всього регіону.

Але біда в тому, що РФ уже давно визначила своїми запеклими ворогами всі цивілізовані демократичні держави й не шкодує смертоносної зброї для своїх сусідів.

Та є й гарні новини — ЗСУ стійко захищають кожен метр рідної землі. Сьогодні на Миколаївщині, наприклад, наші Повітряні сили збили російський БПлА Форпост вартістю $7 млн.

Зараз також дивляться

А щоб ти залишався(-лась) у безпеці, Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та актуальну карту бойових дій.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 липня 2022 року

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках росіяни обстріляли з артилерії населені пункти Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове й Атинське на Сумської області.

та напрямках росіяни обстріляли з артилерії населені пункти Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове й Атинське на Сумської області. На Слобожанському напрямку окупанти застосовують артилерію проти мирних міст та сіл: Чепеля, Золочева, Руської Лозової, Рубіжного, Хрестища, Печеніг, Харкова, Питомника, Базаліївки та Прудянки. Територія поблизу Мосьпанового постраждала від авіаудару парою вертольотів Ка-52.

напрямку окупанти застосовують артилерію проти мирних міст та сіл: Чепеля, Золочева, Руської Лозової, Рубіжного, Хрестища, Печеніг, Харкова, Питомника, Базаліївки та Прудянки. Територія поблизу Мосьпанового постраждала від авіаудару парою вертольотів Ка-52. На Слов’янському напрямку ворог веде артилерійські обстріли неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов’янська, Микільського та Богородичного.

На Лисичанському і Бахмутському напрямках російські загарбники використовують ствольну, реактивну артилерію та авіацію проти мирних населених пунктів: Сіверська, Привілля, Лисичанська, Вовчоярівки, Золотарівки, Бахмута та інших.

і напрямках російські загарбники використовують ствольну, реактивну артилерію та авіацію проти мирних населених пунктів: Сіверська, Привілля, Лисичанська, Вовчоярівки, Золотарівки, Бахмута та інших. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог гатить по населених пунктах з артилерії різних калібрів та танків. ЗСУ відбили російську спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу. Рашисти відступили.

та напрямках ворог гатить по населених пунктах з артилерії різних калібрів та танків. ЗСУ відбили російську спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу. Рашисти відступили. На Південнобузькому напрямку противник продовжує безжалісно обстрілювати та бомбити з неба українські села та міста.

Світу вже зрозуміло, що Росія не воює, а скоює серію терактів проти України. Болем у серці українцям відгукуються назви міст Київ, Харків, Миколаїв, Кременчук, Білгород-Дністровський та інші.

Читай, що розповів військовий експерт Олег Жданов про те, чому Росія б’є по житлових будинках України.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!