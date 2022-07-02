Україна

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 2 липня

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Липня 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 2 липня

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