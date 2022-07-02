Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 2 липня

Кілька днів тому на саміті НАТО лідери потужних країн визнали, що Росія становить найбільшу та пряму загрозу для безпеки Альянсу та всього регіону.
Але біда в тому, що РФ уже давно визначила своїми запеклими ворогами всі цивілізовані демократичні держави й не шкодує смертоносної зброї для своїх сусідів.
Та є й гарні новини — ЗСУ стійко захищають кожен метр рідної землі. Сьогодні на Миколаївщині, наприклад, наші Повітряні сили збили російський БПлА Форпост вартістю $7 млн.
А щоб ти залишався(-лась) у безпеці, Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та актуальну карту бойових дій.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Світу вже зрозуміло, що Росія не воює, а скоює серію терактів проти України. Болем у серці українцям відгукуються назви міст Київ, Харків, Миколаїв, Кременчук, Білгород-Дністровський та інші.
Читай, що розповів військовий експерт Олег Жданов про те, чому Росія б’є по житлових будинках України.
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