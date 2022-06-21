Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 21 июня

Украинцы постоянно двигаются к своему счастливому и свободному будущему. Наша страна сделала шаг навстречу ратификации Стамбульской конвенции, и каждое утро становится на день ближе к общей победе.

И хотя эти сдвиги не видны на карте боевых действий, мирному населению все же стоит не терять бдительность и слушать Генштаб ВСУ, предупреждающий о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21 июня 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 21 июня 2022 года

На Харьковском направлении враг с целью выявления слабых мест в обороне наших войск безуспешно пытался вести разведку боем неподалеку от Ртищевки.

Кроме того, зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.

На Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. Совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровно, Грушуваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина.

В районе населенного пункта Богородичное наши защитники успешно отразили вражеский штурм.

На Северодонецком направлении оккупанты нанесли авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Устиновка и Лисичанск.

Артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры зафиксированы недалеко от Лисичанска, Горское и Устиновки. Продолжаются боевые действия за контроль над городом Северодонецк.

Украинские воины свели на нет попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора.

На Бахмутском направлении, под прикрытием артиллерийских обстрелов, в районе населенного пункта Николаевка пыталась действовать диверсионно-разведывательная группа противника. В результате огневого поражения, полученного от наших воинов, она отступила. В дальнейшем враг совершил попытку штурма, успеха не имел.

Кроме того, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестово, Яковлевка, Покровское. Нанесли авиаудары неподалеку от Малорязанцева и Белогоровки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры вблизи Каменки, Гуляйполя, Авдеевки, Угледара, Малиновки и Зализнычного.

Нанес авиаудары по населенным пунктам Малые Щербаки, Марьинка, Угледар, Константиновка и Новомихайловка.

На Южнобужском направлении, в целях сковывания действий наших подразделений, враг обстреливал из артиллерии и минометов районы Красного Яра, Калиновки, Тополиного и Зеленого Гаю.

Напомним, ранее мы рассказывали, возможно ли модернизировать бомбоубежища в Украине.