Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 21 июня

Даниэла Долотова, редактор сайта 21 июня 2022, 06:00
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 21 червня

Больше видео
0:06:13
Истории херсонцев, пострадавших от оккупантов
Почти всех местных считают за врагов! Истории херсонцев, пострадавших от оккупантов
0:03:16
Обстрел оккупантами фермерских хозяйств
Корова — тоже нацист? Зачем россияне намеренно обстреливают из артиллерии фермерские хозяйства
макдональдз
МакДональдс возвращается? Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине
Які партії забороноли в Україні
В Украине прекратили деятельность ОПЗЖ — какие еще пророссийские партии под запретом
Смотреть больше

Последние видео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 21 червня

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 21 июня
0:06:13
Истории херсонцев, пострадавших от оккупантов
Почти всех местных считают за врагов! Истории херсонцев, пострадавших от оккупантов
0:03:16
Обстрел оккупантами фермерских хозяйств
Корова — тоже нацист? Зачем россияне намеренно обстреливают из артиллерии фермерские хозяйства
0:06:11
Реформа бомбосховищ в Україні
Возможно ли модернизировать бомбоубежища в Украине? Рассказываем о реформе укрытий
макдональдз
МакДональдс возвращается? Когда можно будет попробовать фаст-фуд в Украине
Які партії забороноли в Україні
В Украине прекратили деятельность ОПЗЖ — какие еще пророссийские партии под запретом
0:03:31
Во что россияне превратили Добропарк Киевской области
Уцелели только растения: во что россияне превратили Добропарк
Стамбульська конвенція
Против насилия и дискриминации: Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Что она значит
0:03:21
Які зміни відбудуться з Україною після отримання кандидатства в ЄС
Семь блоков реформ — какие изменения произойдут с Украиной после желанного кандидатства в ЕС
0:05:40
Семья военного из полка Азов
Муж, папа и зять в плену — жена бойца Азова рассказала, как она и дети переживают разлуку
Больше видео
Истории херсонцев, пострадавших от оккупантов
Читать дальше
Почти всех местных считают за врагов! Истории херсонцев, пострадавших от оккупантов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь