Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 21 червня

Українці невпинно рухаються до свого щасливого та вільного майбутнього. Наша країна зробила крок назустріч ратифікації Стамбульської конвенції й кожен ранок стає на день ближчий до спільної перемоги.

І хоч цих зрушень не видно на карті бойових дій, мирному населенню все ж варто не втрачати пильність і слухати Генштаб ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 червня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 21 червня 2022 року

На Харківському напрямку ворог, з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ, безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки.

Крім того, зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкине, Михайлівка та Петрівка.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина.

В районі населеного пункту Богородичне наші захисники успішно відбили ворожий штурм.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ.

Артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки. Тривають бойові дії за контроль над містом Сєвєродонецьк.

Українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора.

На Бахмутському напрямку, під прикриттям артилерійських обстрілів, в районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальна група противника. В результаті вогневого ураження, отриманого від наших воїнів, вона відступила. Надалі ворог здійснив спробу штурму, успіху не мав.

Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив обстріли цивільної інфраструктури поблизу Кам’янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледара, Малинівки та Залізничного.

Завдав авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар’їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку, з метою сковування дій наших підрозділів, ворог обстрілював з артилерії та мінометів райони Червоного Яру, Калинівки, Тополиного і Зеленого Гаю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можливо модернізувати бомбосховища в Україні.