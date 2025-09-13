Не могу привыкнуть к их боли: как работница детдома ухаживает за ранеными бойцами

В Харьковской области россияне охотятся FPV-дронами за автомобилями, которые едут по трассе Изюм — Славянск. В Купянске враг пытается закрепиться в городе любой ценой, ситуация там сложная. В районе Волчанска украинские защитники каждый день останавливают ценой собственных жизней штурмы россиян, и на этом направлении у Сил обороны есть успехи.

От человека не остается ничего: бойцы о последних российских атаках

Одна из самых сложных задач на фронте — выбраться из позиций. Даже когда эвакуационная бригада ждет, несколько десятков или сотен метров дороги могут стать испытанием на жизнь и смерть.

Такие большие “птички” на волокне, которые разрывают в щепки, что не остается ни человека, ни косточек, ничего! Если прилетает, разрывает в щепки. Минометы, арта работает. Если “птичка” спалила — все, выхода не жди, — говорят раненые Евгений и Алексей.

Евгений и Алексей — пехотинцы батальона Шквал 57-й бригады. По их позиции прилетел КАБ. Мужчин завалило плитами. Выбирались из Волчанска два дня. У Евгения перемотаны обе ноги. Лицо черное от копоти. Бойцу срезают одежду. Он говорит, что осколки есть в пятке и спине.

Медики осторожно переворачивают раненого на бок, чтобы сделать рентген, и сразу же прививают от столбняка.

Тут уже мне хорошо, потому что на эваке чуть не добили. И так я полз на коленках, — делится Евгений.

Медсестра-анестезистка Оксана бережно и по-матерински вытирает бойцу лицо. Позже мы узнаем, что 20 лет женщина работала в детдоме в Боярке. Детей эвакуировали в начале вторжения, а она пошла в военкомат.

Ой, у меня очень большая эмпатия. И я очень переживаю, не больно ли там. Ко всему привыкаешь, как говорится, но к боли, которую терпят бойцы, — к этому привыкнуть нельзя. Они привыкли, когда их зовут по позывным, а я говорю: “Коленька, просыпайся”.

В сводный стабилизационный пункт везут раненых разных подразделений со всего направления. Работают здесь и медики пограничной службы, и 57-й бригады, и передовые хирургические группы Харьковского госпиталя.

Очень не хватает среднего медперсонала, врачей именно хирургического профиля, анестезиологов. Не могу сказать, что в бригадах достаточно терапевтов. Работа найдется для всех, — говорит врач Владимир.

Мужчина делится, что такого опыта, как на фронте, сейчас нигде нельзя получить. В гражданской жизни он был ортопедом-травматологом. Недавно он достал 200-300 г осколок из бойца.

Присоединиться к команде военных медиков 57-й отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко можно по ссылке.

Как готовят молодых рекрутов к войне? Мы делились спецрепортажем о подготовке новобранцев.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!