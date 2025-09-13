Не можу звикнути до їхнього болю: як працівниця дитбудинку доглядає поранених бійців

На Харківщині росіяни полюють FPV-дронами за автівками, що їдуть трасою Ізюм — Слов’янськ. У Куп’янську ворог намагається закріпитися в місті за будь-яку ціну, ситуація там складна. У районі Вовчанська українські оборонці щодня зупиняють ціною власних життів штурми росіян, і на цьому напрямку у Сил оборони є успіхи.

Від людини не лишається нічого: бійці про останні російські атаки

Одне з найскладніших нині завдань на фронті — вибратися з позицій. Навіть коли евакуаційна бригада вже чекає, кілька десятків чи сотень метрів дороги можуть стати випробуванням на життя і смерть.

Такі великі “пташки” на волокні, які розривають у щепки, що не лишається ніч людини, ні кісточок, нічого! Якщо прилітає, розриває у щепки. Міномети, арта працює. Якщо “пташка” спалила — все, виходу не чекай, — кажуть поранені Євген та Олексій.

Євген та Олексій — піхотинці батальйону Шквал 57-ї бригади. По їхній позиції прилетів КАБ. Чоловіків завалило плитами. Вибиралися з Вовчанська два дні. У Євгена перемотані обидві ноги. Обличчя чорне від кіптяви. Бійцеві зрізають одяг. Він каже, скалки є у п’яті та спині.

Медики обережно перевертають пораненого на бік, аби зробити рентген, і відразу ж роблять щеплення від правця.

Тут уже мені добре, бо на еваку ледь не добили. І так я повз на колінках, — ділиться Євген.

Медсестра-анестезистка пані Оксана дбайливо і по-материнськи витирає бійцеві обличчя. Згодом ми дізнаємося, що 20 років жінка працювала у дитбудинку в Боярці. Дітей евакуювали на початку вторгнення, а вона пішла до військомату.

Ой, в мене дуже велика емпатія. І я дуже переживаю, чи там не боляче. До всього звикаєш, як-то кажуть, але до болю, який терплять бійці, до цього звикнути не можна. Вони звикли, коли їх кличуть за псевдо, а я кажу: “Миколику, прокидайся”.

У зведений стабілізаційний пункт везуть поранених різних підрозділів з усього напрямку. Працюють тут і медики прикордонної служби, і 57-ї бригади, і передові хірургічні групи Харківського шпиталю.

Дуже не вистачає середнього медперсоналу, лікарів саме хірургічного профілю, анестезіологів. Не можу сказати, що в бригадах вистачає терапевтів. Робота знайдеться для всіх, — каже лікар Володимир.

Чоловік ділиться, що такого досвіду, як на фронті, нині не можна здобути ніде. У цивільному житті він був ортопедом-травматологом. Нещодавно він дістав 200-300 г уламок з бійця.

