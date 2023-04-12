Что нужно Украине, чтобы очередной российский корабль пошел ко дну: Гуменюк рассказала о необходимых составляющих

Одним из знаковых событий полномасштабной войны стало потопление российского крейсера Москва. Это продемонстрировало миру способность Украины противостоять сильному врагу даже в море, несмотря на то, что он преобладает количественно.

Наверное, всем украинцам хочется, чтобы такой успех повторялся как можно чаще, но это сложные операции, требующие большой подготовки.

Впрочем, министр обороны Алексей Резников сообщил о некоторых нюансах, о которых не знает враг. Он заинтриговал и сказал, что Украина может “предложить очередной сюрприз” в Черном море и очередной “хлопок”, связанный с российскими кораблями.

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Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю, — сказал он.

Представитель ОК Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини рассказала, что нужно украинцам, что потопить еще один русский корабль.

Что нужно, чтобы потопить русский корабль

Гуменюк отмечает, что эта операция достаточно не простая. Для этого нужно привлечь много сил и средств, они должны иметь слаженную работу. К тому же это должно совпадать с дополнительными обстоятельствами, связанными и с погодой, и с расчетными особенностями. Этому предшествует большая подготовка, как и той операции, что успешно завершилась год назад.

— В каждом случае, когда происходило попадание в представителей Черноморского флота, это была серьезная подготовка и большой риск.

Кроме того, необходимы ресурсы: наличие дальнобойного оружия и его снаряженность и психологическая готовность противодействовать такой мощной силе.

Нельзя недооценивать врага, пока в море его слишком много. Операции разрабатываются, они будут своевременно выполнены, — сказала она.

Украинские военные отбивают атаки врага и сдерживают его силы, но россияне наступают по нескольким направлениям. Ранее мы рассказывали, какая ситуация на фронте.

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Фото: ВМС ВСУ