Украина

Что нужно Украине, чтобы очередной российский корабль пошел ко дну: Гуменюк рассказала о необходимых составляющих

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 апреля 2023, 19:00
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Хотіли викрасти українських дітей під виглядом екскурсії в Крим
Хотели похитить украинских детей под видом оздоровления! Что придумывают россияне во время оккупации
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Школа и жилой дом — вот цели россиян! Последствия террористических атак на Запорожскую область
0:14:35
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Часть города враг уже превратил в Алеппо — Маляр про оборону Бахмута и ситуацию в городе
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