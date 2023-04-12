Що потрібно Україні, щоб черговий російський корабель пішов на дно: Гуменюк розповіла про необхідні складові

Однією із знакових подій повномасштабної війни стало потоплення російського крейсера Москва. Це продемонструвало світу здатність України протистояти сильному ворогу навіть у морі, попри те, що він переважає за кількістю.

Напевно, усім українцям, хочеться, щоб такий успіх повторювався якомога частіше, але це складні операції, які потребують великої підготовки.

Утім, міністр оборони Олексій Резніков повідомив про деякі нюанси, про які не знає ворог. Він заінтригував та сказав, що Україна може “запропонувати черговий сюрприз” у Чорному морі та чергову “бавовну”, пов’язану з російськими кораблями.

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Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити цю історію, — сказав він.

Речниця ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла, що потрібно українцям, що потопити ще один російський корабель.

Що потрібно, щоб потопити російський корабель

Гуменюк зазначає, що це операція досить непроста. Для цього треба залучити багато сил та засобів, вони повинні мати злагоджену роботу. До того ж це має бути збіг додаткових обставин, пов’язаних і з погодою, і з розрахунковими особливостями. Цьому передує велика підготовка, як і тій операції, що успішно завершилася рік тому.

— У будь-якому випадку, коли відбувалося влучання у представників Чорноморського флоту, це була серйозна підготовка та великий ризик.

Крім цього, необхідні ресурси: наявність далекобійної зброї та її спорядженість і психологічна готовність протидіяти такій потужній силі.

Не можна недооцінювати ворога, поки що в морі його забагато. Операції розробляються, вони будуть вчасно виконані, — сказала вона.

Українські військові відбивають атаки ворога та стримують його сили, але росіяни наступають з кількох напрямків. Раніше ми розповідали, яка ситуація на фронті.

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Фото: ВМС ЗСУ