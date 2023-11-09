Центр Recovery провел семинар по психологической реабилитации военных — где посмотреть лекции

Чтобы к украинским женщинам после победы не поехали за границу наши защитники, многие из которых ранены, их надо выходить, качественно реабилитировать, поставить на ноги и дать работу.

В настоящее время по всей Украине успешно развивается сеть центров Recovery, где проходят реабилитацию украинские военные с ранениями разной сложности. Мультидисциплинарные команды, работающие с бойцами — постоянно учащиеся профессионалы, так же это касается психологической составляющей.

Их тяжело диагностировать, а лечить можно всю жизнь, потому что эти болезни невидимы. Психологические травмы украинских героев и героинь, их родных — будущий вызов всего общества. За это берутся врачи, психологи, психиатры, но заживет ли эта рана — будет зависеть от каждого.

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Не ветераны будут приспосабливаться к нам, а мы к ним — отмечают специалисты. В стране ожидают почти 2 миллиона участников боевых действий и 4 миллиона ближайших родных. Как работать, какие методики наиболее эффективны, чтобы специалисты были осведомлены — проект Recovery, основанный Виктором и Еленой Пинчуками, провел семинар Recover together: психологические аспекты реабилитации военных.

Это существенное образование для профессионалов, работающих в национальной сети реабилитационных центров Recovery и других центрах. Все вместе должны поставить наших героев и героинь на ноги.

На форуме полторы сотни врачей, 30 лучших спикеров из Украины, Соединенных Штатов, Германии и Израиля. Десятки лекций, мастер-классы, инструктажи. Так формируется новое профессиональное сообщество, которое может дать военным должное внимание. А ее бойцы сегодня нуждаются на всех уровнях.

Мультидисциплинарный подход — самый эффективный. Пациент в центре, а вокруг него работает целая команда — физиотерапевт, эрготерапевт, речевой терапевт, психолог. А дома — наученные психологами родные. Именно по такому принципу должны работать все.

Еще год, а то и два после физического выздоровления бойцам стоит звонить по телефону и спрашивать: как ты? Украина должна привлечь все мировые методики, чтобы вернуть людей в строй или домой.

Самое главное для государства, когда помогают военным, чтобы этот военный мог себе вернуть самостоятельность, — говорит соучредитель ОО Правозащитный центр для военнослужащих Принцип Маси Найем.

Чтобы быть в этом эффективным, бизнес и государство должны быть партнерами. Психологам, психиатрам и всем специалистам следует постоянно учиться. Все лекции двухдневного семинара выложат в свободный доступ на странице Ютуб-канала Recovery.

Напомним, ранее мы рассказывали о бесплатной реабилитации для военных в центрах Recovery.

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