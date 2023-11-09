Центр Recovery провів семінар з психологічної реабілітації військових — де подивитись лекцію

Щоб до українських жінок після перемоги не поїхали за кордон наші захисники, чимало з яких поранені, їх треба виходити, якісно реабілітувати, поставити на ноги й дати роботу.

Нині по всій Україні успішно розбудовується мережа центрів Recovery, де проходять реабілітацію українські військові з пораненнями різної складності. Мультидисциплінарні команди, які працюють із бійцями — професіонали, які постійно вчаться, так само це стосується психологічної складової.

Їх тяжко діагностувати, а лікувати можна все життя, бо ці хвороби невидимі. Психологічні травми українських героїв та героїнь, їхніх рідних — майбутній виклик всього суспільства. За це беруться лікарі, психологи, психіатри, але чи загоюватиметься рана ця — залежатиме від кожного.

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Не ветерани будуть пристосовуватися до нас, а ми до них — наголошують фахівці. В країні очікують майже 2 мільйони учасників бойових дій і 4 мільйони їхніх найближчих рідних. Як працювати, які методики найефективніші, щоб фахівці були обізнані — проект Recovery, заснований Віктором та Оленою Пінчуками, провів семінар Recover together: психологічні аспекти реабілітації військових.

Це суттєва освітня підтримка для професіоналів, які працюють у національній мережі реабілітаційних центрів Recovery та інших центрах. Усі разом маємо поставити наших героїв та героїнь на ноги.

На форумі півтори сотні лікарів, 30 найкращих спікерів з України, Сполучених Штатів, Німеччини та Ізраїлю. Десятки лекцій, майстеркласи, інструктажі. Так формується нова професійна спільнота, яка може дати військовим належну увагу. А її бійці сьогодні потребують на всіх рівнях.

Мультидисциплінарний підхід — найефективніший. Пацієнт у центрі, а навколо нього працює ціла команда — фізіотерапевт, ерготерапевт, мовний терапевт, психолог. А вдома — навчені психологами рідні. Саме за таким принципом мають працювати всі.

Ще рік, а то й два після фізичного одужання бійцям варто телефонувати і питати: як ти? Україна має залучити всі світові методики, аби повернути людей у стрій або додому.

Найголовніше для держави, коли допомагають військовим, щоб цей військовий міг собі повернути самостійність, — каже співзасновник ГО Правозахисний центр для військовослужбовців Принцип Масі Найєм.

Аби справді бути в цьому ефективним, бізнес і держава мають бути партнерами. Психологам, психіатрам і всім фахівцям слід постійно вчитися. Тож усі лекції дводенного семінару викладуть у вільний доступ на сторінці Ютуб каналу Recovery.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про безкоштовну реабілітацію для військових у центрах Recovery.

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